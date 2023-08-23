На Востоке – 200 тысяч оккупантов, – Зеленский разнес "идеи аналитиков" о перетягивании сил

Западные аналитики в своих материалах предлагают Украине "сосредоточить войска на Юге, чтобы успешное наступление, а не растягивать силы на Востоке". В то же время наше государство не может этого сделать, поскольку на восточных рубежах обороны оккупанты разместили значительную группировку войск.

Об этом во время брифинге на саммите "Крымской платформы" рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это нанесет значительный ущерб для нашего государства, информирует 24 Канал.

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Зеленский раскритиковал предложения о переносе сил

Глава государства подчеркнул, что во время того, как аналитики делают предложения на "растягивание войск", они не учитывают опасность, которую россияне представляют на Востоке нашего государства.

"Кто-то понимает из специалистов, сколько там оккупантов (на восточных рубежах обороны – 24 Канал). Там находится 200 тысяч (российских солдат – 24 Канал)", – сказал Зеленский.

Он отметил, что после того, как наше военное командование перетянет силы с Востока на другие направления, россияне могут начать сами контратаковать.

После этого (перетягивание украинских сил с Востока – 24 Канал) последует: наступление на Славянск, Краматорск. Далее они пойдут на Павлоград, Днепр, Харьков и отрежут берега (реки Днепр – 24 Канал),

– заметил президент.

Он считает, что именно такая надежда у российских захватчиков остается. Однако Зеленский заверил, что ни один из наших городов Украина не отдаст и призвал всех аналитиков мира "не рассчитывать на это".

Президент рассказал, что будет с мобилизацией дальше