Путин готовится к долгой войне, – Зеленский оценил, надо ли останавливать наступление зимой

Владимир Зеленский высказался относительно того, должна ли Украина останавливать свое контрнаступление на фронте с наступлением зимы. По его словам, такое решение будет только играть на руку Путину.

Президент Украины подчеркнул, что российский диктатор готовится к тому, чтобы воевать против нас долго. Поэтому, по его словам, наши партнеры не должны думать о том, чтобы останавливать контрнаступление Вооруженных сил из-за плохих погодных условий зимой.

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Зеленский категорически высказался об остановке наступления зимой

Глава государства подчеркнул, что единственное, чего хочет Путин, это воевать долго. По словам Зеленского, глава Кремля готов продолжать оккупировать наше государство и уничтожать украинцев.

Тактика Путина ясна – война на уничтожение и истощение Украины. Он готов к долгой войне,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что если наши Вооруженные Силы остановятся, как это было в прошлом году после успехов на Харьковском направлении, это лишь сыграет на руку российскому диктатору. Президент напомнил, что тогда причинами для этого была плохая погода, но в результате партнеры "начали расслабляться и передавать нам оружие в ожидании, что погода весной будет лучше и есть время подготовиться, собрать снаряды".

"Паузы делать нельзя. Да, погода может поставить паузу, но не всем, могут быть атаки дронов, могут быть другие операции. Ни в коем случае нельзя делать никаких замороженных конфликтов", – подчеркнул он.

Глава государства заверил, что, сколько можно деоккупировать нашу территорию, столько и нужно это делать. Зеленский отметил, что очень важно, чтобы у России не было времени возобновить его производство оружия, количество ракет и построить еще один завод дронов.

К сожалению, мало кто услышал меня в том году, немногие из партнеров, которые могли мне помочь, из-за чего и возникла пауза в полгода. За это время Россия смогла возобновить производство снарядов, свои силы, мобилизовала большое количество людей,

– рассказал президент.

Он также отметил, что основной слабостью страны-агрессора есть устаревшая советская система в военном секторе, которая не позволяет им делать все быстро. В то же время, преимущество украинской армии заключается в мотивации и в том, что мы делаем все гораздо быстрее.

Напоследок Зеленский сказал, что время – это наше оружие, поэтому никаких пауз в контрнаступлении делать не стоит.

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