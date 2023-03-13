Когда Украина будет готова к контрнаступлению: Жданов назвал приблизительные сроки подготовки ВСУ

Весна наступила, а значит, не за горами украинское контрнаступление. До него осталось недолго, и обороняться от ВСУ россиянам будет очень тяжело.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Более того, украинские войска уже отодвигают россиян в Херсонской области.

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Вопрос готовности 6 – 8 недель

Жданов отметил, что контрнаступление ВСУ начнется как можно скорее, как только все будет готово. Некоторые западные издания вообще называют точный срок – 6 – 8 недель. Вопрос только в том, где он будет, и ответ на этот вопрос знает только Генштаб.

Он видит картину в целом. Он будет решать, где это будет, или на Луганщине, или в Донецкой области, или в Запорожье, или в Херсонской области. Очень сложно сегодня сказать. Однако в любом случае за полтора – два месяца мы будем готовы к началу масштабного контрнаступления,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что россияне роют окопы, потому что у них готовятся встречать танковый кулак ВСУ. С бронетехникой проблемы у россиян, с артиллерией тоже. В частности, наши военные уже видели на поле боя БТР-50 50-х годов прошлого века, а также на МТЛБ, которыми россияне сражались в Чечне, они приваривают морские зенитки.

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Разрушенные города россияне не будут защищать

По словам военного эксперта, города, которые россияне разрушили, россияне не будут защищать. Там только разрушен бетон среди степи. Зацепиться им не за что. Для нас это преимущество, потому что количество очагов обороны россиян будет меньше.

"Кстати, в подтверждение, напомню, что они формируют новые полки с мобилизованными. Они их уже называют не мотострелковыми, а стрелковыми полками", - подчеркнул Жданов.

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