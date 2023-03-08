Россияне уже готовятся: Жданов предположил, где именно ВСУ пойдут в контрнаступление

Российские оккупанты пытаются укрепить позиции на Запорожском направлении. В частности, захватчики продолжают создавать свои линии обороны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. К слову, оккупанты строят укрепления прямо на пляжах временно оккупированного Крыма.

Смотрите также Скоро будет много интересных событий: военный ВСУ о том, когда будет победа

Также захватчики активно роют траншеи в оккупированной части Запорожской области.

"Россияне перекопали бы всю степь, если бы могли, и перегородили бы оборонительными сооружениями. Они стягивают туда все, что можно", – сказал военный эксперт.

Колонны вражеской техники

Также, по словам Жданова, местные жители часто замечают колонны вражеской техники. Одна из таких двигалась из Новоазовска в направлении Запорожья.

Кроме того, представители военно-гражданских администраций Запорожской области, в частности Мелитополя, заявляли о том, что в этих колоннах россияне перевозят новую технику.

Я посмотрел одно из таких видео, которое снималось при проезде колонны через Мелитополь. Тралы в основном были загружены мотолыгами. Такие машины используются как средства передвижения, но не как боевая единица,

– сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что Россия, несомненно, перебрасывает технику на Запорожское направление. Но пока нет подтверждения того, что это боевые машины.

Что такое мотолыга Так в народе называют МТ-ЛБ – многоцелевой тягач легкий бронированный. Такой транспортер предназначен для перевозки людей и грузов, также широко используется в качестве артиллерийского тягача.

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

Жданов убежден, что российские захватчики развернули такую активность в Запорожской области из-за того, что боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Создается впечатление, что даже где-то в Папуа-Новой Гвинее уже все знают, что ВСУ готовятся к наступлению на Юге Украины. Скорее всего, это будут Запорожская и Херсонская области. Все это обсуждают, и Россия тоже к этому готовится,

– отметил военный эксперт.

Жданов уточнил, что то, что контрнаступательные действия ВСУ начнутся именно на этих направлениях, подсказывает логика. Однако, конечно, как поступит Генштаб ВСУ, точно никто не знает.

Олег Жданов рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Россияне перебрасывают войска на Запорожское и Луганское направления

Оккупационная армия панически боится атак со стороны украинских военных. Поэтому захватчики пытаются активно латать дыры в своей "обороне".

Сейчас все сосредоточено вокруг Бахмута в Донецкой области, туда враг бросил все силы. А крохи оставшихся войск оккупанты пытаются стягивать на Запорожское направление. А также на Луганское – туда перебрасывают дивизию из Беларуси,

– рассказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что дивизия, которую оккупанты перебрасывают в Луганскую область, очень странная.

У россиян – проблемы с личным составом

Ведь вражеское подразделение почему-то насчитывает только 5 тысяч военных. Хотя в целом мотострелковая дивизия состоит из 10 – 12 тысяч личного состава.

Возможно, у россиян такая укомплектованность дивизий из-за нехватки личного состава и проблем с техникой,

– предположил Жданов.

Он добавил, что очень похожая картина наблюдалась во время Второй мировой войны.

"Тогда в полку вместо 1,5 –2 тысяч человек было 500 – 700 солдат. Но это в советской армии считалось полком", – сказал военный эксперт.

Что происходит на Юге Украины: коротко