Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он проанализировал заявления генерала Бена Годжеса, в прошлом командующего армией США в Европе, и главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса.

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Победа будет скоро

Жданов обратил внимание на прогноз Бена Годжеса о том, что контрнаступление ВСУ состоится на очень узком отрезке Южного фронта.

По мнению Годжеса, украинским силам необходимо пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

О выходе к Азовскому морю говорят все эксперты, когда речь идет о контрнаступлении украинских сил,

– обратил внимание Жданов.

Он добавил, что Годжес также спрогнозировал победу Украины в войне до конца 2023 года.

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Вернемся на границы 1991 года

Военный эксперт также прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, считающего абсолютно нормальным, если силы обороны Украины зайдут на территорию России для разных операций по прекращению вторжения врага.

Это очень хорошее заявление, особенно со стороны Германии, потому что избежать пересечения государственной границы в ходе боевых действий, нам наверняка не удастся,

– предположил собеседник.

Но, по мнению Олега Жданова, после прекращения огня и подписания соответствующих документов, которые зафиксировали бы победу Украины в войне, мы вернемся на границы 1991 года.

"Никто ни одного сантиметра чужой территории брать не собирается", – подчеркнул он.

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