Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він проаналізував заяви генерала Бена Годжеса, в минулому командувача армії США в Європі, та глави міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Важливо "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Перемога буде незабаром

Жданов звернув увагу на прогноз Бена Годжеса про те, що контрнаступ ЗСУ відбудеться на дуже вузькому відрізку Південного фронту.

На думку Годжеса, українським силам необхідно пробити російську оборону, дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор і почати ізоляцію Криму.

Про вихід до Азовського моря говорять всі експерти, коли йдеться про контрнаступ українських сил,

– звернув увагу Жданов.

Він додав, що Годжес також спрогнозував перемогу Україні у війні до кінця 2023 року.

Жданов оцінив слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса: дивіться відео

Повернемось на кордони 1991 року

Військовий експерт також прокоментував заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який вважає абсолютно нормальним, якщо сили оборони України зайдуть на територію Росії для різних операцій з припинення вторгнення ворога.

Це дуже хороша заява, особливо з боку Німеччини, тому що уникнути перетину державного кордону у ході бойових дій, нам напевно не вдасться,

– припустив співрозмовник.

Але, на думку Олега Жданова, після припинення вогню та підписання відповідних документів, які б зафіксували перемогу України у війні, ми повернемось на кордони 1991 року.

"Ніхто жодного сантиметра чужої території брати не збирається", – наголосив він.

Більше заяв міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса