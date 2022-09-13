Слава Украине, мы вас любим, – жители Харьковщины эмоционально встречали украинских защитников

Контрнаступление ВСУ вызывает восторг не только у украинцев, но и у всего мира. Однако наиболее остро его ощущают те, кто длительное время находился перед оккупацией и мечтал когда-то снова увидеть сине-желтый флаг.

С каждым днем контрнаступления в сети становится больше видео и фото того, как радостно украинцы встречают защитников Украины. Щемящим видео из Харьковской области поделился и Сергей Стерненко.

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Люди рады защитникам Украины

Харьковщина – одна из многих областей, сильно пострадавших от полномасштабной войны. Некоторые ее территории были оккупированы еще с 24 февраля, поэтому жители не могут сдержать эмоций, когда видят, как ВСУ выгоняют из украинских земель оккупантов.

Я не думала, что такое когда-нибудь будет! Чего хотя бы один не остановится,

– со слезами делится эмоциями украинка.

Женщины за кадром плачут от радости и смеются, выкрикивая проезжающим мимо машинам ВСУ "Слава Украине".

Трогательное видео из Харьковской области: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: последние новости

13 сентября появилась информация, что в сутки украинская армия установила контроль над 8 населенными пунктами Харьковщины. Над Изюмом, Бугаевкой, Чистоводовкой, Липчановкой, Капитоловкой, Левковкой, Спиваковкой и Каменкой теперь снова украинский флаг.

В районах, откуда выгнали врага, снова появилась украинская мобильная связь .

12 сентября под контролем Украины оказалась и часть госграницы . Украинским военным удалось деоккупировать и зачистить весь Северо-восток области.

В ходе освобождения территорий Украины военные взяли в плен тысячи оккупантов, среди которых немало и офицеров. Это значительно пополнило обменный фонд, благодаря которому мы сможем возвращать домой украинцев.

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