Журналисты Washington Post опубликовали обширный материал, где проанализировали контрнаступление Вооруженных Сил нашего государства. Авторы утверждают, что еще в начале наступления наших военных "все пошло не по плану".

Именно поэтому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику всей операции. Журналисты также утверждают, что контрнаступление "принесло небольшие достижения Украине".

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Журналисты WP написали, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану

Во время подготовки своего материала журналисты The Washington Post провели диалоги с более чем 30 видными должностными лицами из Украины, Соединенных Штатов, европейских стран и России. Кроме того, они опросили более 20 офицеров и солдат, активно участвующих в боевых действиях на передовой.

Авторы отметили, что, готовясь к наступлению весной 2022 года, американские, британские и украинские военные принимали участие в серии из восьми военных игр, используя карты для тщательной разработки стратегии своей кампании. Однако было отмечено, что оценка Вашингтона относительно быстрой трансформации украинских сил в войска западного типа была ошибочной. Кроме того, как отмечает издание, негативным фактором стало отсутствие в Киеве современной боевой авиации.

Журналисты подчеркнули, что между американскими и украинскими военными существовали заметные отличия, охватывающие как тактические, так и стратегические аспекты наступления. Так, в Пентагоне подчеркивали необходимость скорейшего начала операции, чтобы не допустить усиления российских войск и укрепления ими рубежей обороны. В то же время, украинское командование выступало за отсрочку начала наступления, стремясь приобрести дополнительное вооружение и предоставить войскам достаточно времени для подготовки.

По словам журналистов WP, стремясь существенно продвинуться против российской обороны, американские военные возлагали большие надежды на прорыв главного удара Украины, которому способствовали значительные поставки техники. Отмечая важность скорейшего выхода к Азовскому морю, американские военные выступали за мощный удар в южном направлении. Однако украинское командование выбрало комплексный подход, нанося удары не только на Юге, но и в районе Бахмута.

Согласно утверждениям, после начала наступления украинское командование воздержалось от организации решительного прорыва, опасаясь понести значительные потери. Примечательно, что некоторые украинские военнослужащие в разговорах с изданием утверждают, что реальность войны не соответствует теоретическим ожиданиям, в первую очередь из-за появления современных разрушительных средств вроде управляемых беспилотников.

Кроме того, журналисты отметили, что вооруженные силы США и Украины не смогли полностью оценить оборонные возможности российских войск. Считается, что россияне применили значительное количество мин и развернули значительное количество солдат даже путем серьезных потерь среди личного состава. По данным разведки США, шансы на успех наступления оценивались примерно равными – 50 на 50.

Киев и Вашингтон недооценили усилия Москвы

В статье журналисты WP также отметили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сыграл ключевую роль в процессе принятия решений по наступлению. Позицию генерала относительно важности борьбы за Бахмут поддержал и президент Владимир Зеленский.

Бывший украинский высокопоставленный чиновник, участвовавший в стратегическом планировании наступления, сообщил, что начало операции первоначально планировалось провести в мае. Однако многочисленные препятствия, включая якобы некачественное оборудование, предоставленное западными странами, и неблагоприятные погодные условия, помешали своевременному выполнению военного маневра.

В Washington Post также подчеркнули, что на первых этапах наступления украинские войска понесли значительные потери в технике, в том числе уничтожено около 20 БМП Bradley и шесть танков Leopard. К тому же наличие минных полей и мощный огонь российской артиллерии создавали значимые трудности.

Главнокомандующий ВСУ Залужный принял решение прекратить попытки проникновения механизированных сил в район Работиного Запорожской области. Но наступательная стратегия перешла к опоре на пехотные части. Однако несмотря на эти усилия, украинские войска, по словам авторов материала, не смогли прорвать линию российской обороны, достигнув лишь незначительного продвижения примерно на 10 – 15 километров. Этот результат не соответствует первоначальному плану, предусматривающему значительно больший прогресс в первый день наступления.

В октябре 2023 года российские войска начали наступление на Авдеевку в Донецкой области. Затем сюда перебросили 47 бригаду ВСУ, которая воевала в Запорожской области и начинала там контрнаступление. В Washington Post отметили, что это свидетельствовало об остановке наступления Украины. Кроме того, Залужный откровенно признал в растиражированной статье для The Economist, что сейчас на фронте возник позиционный тупик.

В материале также говорится, что Соединенные Штаты и их союзники заверили Украину в непреклонной поддержке, пообещав оказать помощь "столько, сколько потребуется". Однако отмечается, что окончательное определение условий мира с Россией лежит исключительно в Киеве.

Стоит отметить, что украинские и американские официальные лица воздержались от комментариев по поводу материала Washingyon Post, сохраняя официальное молчание.