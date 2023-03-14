После огромных потерь: что Россия может противопоставить контрнаступлению ВСУ
Оккупанты не могут вести активные наступательные действия на всех 5 направлениях. Они все еще надеются захватить Угледар.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Романенко – генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт. По его словам, все планы россиян молниеносно разрушают успешными военными операциями ВСУ.
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Россия теряет пыл
Игорь Романенко подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину, конечно, не нравятся поражения его армии в войне с Украиной. К тому же РФ активно ведет и космическую, и агентурную разведку.
По его мнению, российские военные обольщались надеждами просчитать, сколько у них есть времени.
В этой связи, пытались подготовить и провести наступление, которое происходит на всей линии ведения боевых действий – более 1200 километров активных действий с начала года, но опоздали и начали его с конца января,
– объяснил он.
Военный эксперт сообщил, что Россия смогла мобилизовать 500 тысяч человек, из которых 300 тысяч отправила на фронт, а остальные продолжают готовить.
"Но обеспечить в необходимом количестве, чтобы проводить наступательные действия такого уровня, как они сейчас делают по всем 5 направлениям, они не способны", – убежден он.
По словам Романенко, именно поэтому россияне пытаются давить на Кременную и Угледар.
Игорь Романенко рассказал о планах врага у Угледара: смотрите видео
ВСУ отлично отрабатывают по врагу
Военный эксперт заметил, что активно действовать на 5 направлениях у россиян все равно не получится. Как свидетельство этого – разбиение оккупантов под Угледаром украинскими военными. К тому же ВСУ уничтожили наибольшее количество вражеской бронетехники в этом направлении.
Разведка говорит и наша, и наших союзников, которые через Мариуполь пытаются опрокидывать современную бронетехнику, но снова на Угледар,
– объяснил он.
Романенко рассказал, что россияне стремятся активизироваться еще и на Лиманском направлении из района Кременной, Торецкого.
"И там по тем направлениям продвижение противника происходит больше всего", – добавил он.
По его мнению, там враг стремится создать котлы, как это происходит в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке. Это делается из-за отсутствия возможности планировать операцию оперативного уровня.
"Вопрос наш состоит в том, чтобы выстоять этот сложнейший месяц в проведении оборонных действий, накопить стратегические резервы и организовать наступательные действия, о которых так долго идет речь", – убежден он.
Военный эксперт объяснил, что у россиян ничего не получится.
Ситуация в Угледаре: основное
- Российские оккупанты проявляли свою "неплохую теоретическую подготовку" в том, что пытались организовать атаки на позиции украинских войск у Угледара. Впрочем, украинские защитники не оставили им шанса на продвижение.
- Стало известно, что под Угледаром погиб звезда "Лиги Смеха" Роман Иваненко. Он пошел на войну добровольцем и искренне стремился освободить родную страну от оккупантов.
- Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что сейчас о наступлении в Угледаре не может идти речь. Поскольку враг понес серьезные потери.