"Путин не контролирует армию на 100%": 2 примера, которые это четко показывают

Приказы Путина могут не выполняться военными – об этом свидетельствует несколько примеров. Они ставят под сомнение уровень его реального контроля над армией.

Об этом заявил в эфире 24 Канала политолог Игорь Чаленко. В частности, после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, российский диктатор якобы отдал приказ обеспечить энергетическое перемирие.

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Несмотря на это, по энергетической инфраструктуре Украины было нанесено более 30 ударов. Это может свидетельствовать о том, что российская "военная машина" не всегда выполняет приказы верховного главнокомандующего.

Кто не хочет окончания войны

"С одной стороны, это может быть игра Путина, и он пытается одновременно управлять несколькими параллельными процессами: подал сигнал Западу, а параллельно стремится достичь военных результатов. А с другой стороны, ситуация может быть сложнее – мы, возможно, наблюдаем конфликт между Путиным как личностью и Путиным как частью коллективного режима", – сказал Игорь Чаленко.

Политолог также отметил, что хотя в России и существует культ личности Путина, все же действуют различные группы влияния. Часть из них действительно стремится к завершению активной фазы войны, понимая, что экономика страны стремительно ухудшается. Впрочем, есть и другие – представители спецслужб или военные, которые сейчас получают большие прибыли благодаря военно-промышленному комплексу. Российская экономика фактически перестроена на поддержку оборонной отрасли.

"Я не удивлюсь, если в определенных моментах, даже когда Путин делает реальные заявления, он не имеет полного контроля над армией. И это действительно катастрофически. Ведь мы помним, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Возникает вполне логичный вопрос: имеет ли Путин сейчас реальный контроль? Если он не может обеспечить даже на Пасху режим перемирия – это уже тревожный сигнал", – сказал Чаленко.

Политолог напомнил, что "Пасхальное перемирие" было объявлено после заседания Совбеза ООН. Никто не заставлял Постпреда России в ООН Василия Небензю озвучивать эти обещания. Их содержание четко соответствовало нарративам, созданным Министерством иностранных дел России.

Почему Путин не может сдержать свое слово

По словам Игоря Чаленко, все это может свидетельствовать и о другом: даже если Путин когда-то и захочет прекратить войну, сделать это будет чрезвычайно сложно. Путинизм как политическое явление переходит в новую фазу – это проблема не только для Украины, но и для всего мира. И для Дональда Трампа в частности, который считает, что сможет достичь мира только через личные договоренности с российским диктатором.

Ведь факты свидетельствуют о том, что Путин уже не способен придерживаться своего слова – ни кулуарного, ни публичного. Его приказы больше не выполняются в полной мере.