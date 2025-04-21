Про це заявив в ефірі 24 Каналу політолог Ігор Чаленко. Зокрема, після телефонної розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним, російський диктатор нібито віддав наказ забезпечити енергетичне перемир'я.

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Попри це, по енергетичній інфраструктурі України було завдано понад 30 ударів. Це може свідчити про те, що російська "військова машина" не завжди виконує накази верховного головнокомандувача.

Хто не хоче закінчення війни

"З одного боку, це може бути гра Путіна, і він намагається одночасно керувати кількома паралельними процесами: подав сигнал Заходу, а паралельно прагне досягти військових результатів. А з іншого боку, ситуація може бути складнішою – ми, можливо, спостерігаємо конфлікт між Путіним як особистістю та Путіним як частиною колективного режиму", – сказав Ігор Чаленко.

Політолог також зауважив, що хоча в Росії й існує культ особи Путіна, все ж діють різні групи впливу. Частина з них справді прагне завершення активної фази війни, розуміючи, що економіка країни стрімко погіршується. Утім, є й інші – представники спецслужб або військові, які нині отримують великі прибутки завдяки військово-промисловому комплексу. Російська економіка фактично перебудована на підтримку оборонної галузі.

"Я не здивуюсь, якщо в певних моментах, навіть коли Путін робить реальні заяви, він не має повного контролю над армією. І це справді катастрофічно. Адже ми пам'ятаємо, що Росія володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом. Виникає цілком логічне питання: чи має Путін зараз реальний контроль? Якщо він не може забезпечити навіть на Великдень режим перемир'я – це вже тривожний сигнал", – сказав Чаленко.

Політолог нагадав, що "Великоднє перемир'я" було оголошене після засідання Радбезу ООН. Ніхто не змушував Постпреда Росії в ООН Васілія Небензю озвучувати ці обіцянки. Їхній зміст чітко відповідав наративам, створеним Міністерством закордонних справ Росії.

Чому Путін не може дотримуватись свого слова

За словами Ігоря Чаленка, все це може свідчити і про інше: навіть якщо Путін колись і захоче припинити війну, зробити це буде надзвичайно складно. Путінізм як політичне явище переходить у нову фазу – це проблема не лише для України, а й для всього світу. І для Дональда Трампа зокрема, який вважає, що зможе досягти миру лише через особисті домовленості з російським диктатором.

Адже факти свідчать про те, що Путін уже не здатен дотримуватись свого слова – ні кулуарного, ні публічного. Його накази більше не виконуються повною мірою.