Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему по хищению оборонного предприятия
Источник:СБУ
В Сумской области контрразведка СБУ разоблачила схему поставки некачественного оборудования на оборонное предприятие "Авиакон". Злоумышленники таким образом пытались заработать 2,5 миллиона гривен.
Приветливые предприниматели подписали с "Авиаконом" договор на поставку оборудования для строительства военной техники. Однако вместо нового оборудования злоумышленники поставляли подержанное и некачественное.
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Сами подрабатывали технические паспорта
Злоумышленники сами подделывали техническую документацию во избежание разоблачения. В ходе обысков СБУ изъяла поддельные документы.
Некачественное оборудование, которое поставляли злоумышленники, должны были использовать для ремонта вертолетов по заказу Министерства обороны и иностранцев. Всю технику изъяла СБУ.
Поддельная документация, изъятая СБУ / Фото СБУ
Сейчас стражи порядка проверяют причастность задержанных к поставке некачественного оборудования другим оборонным предприятиям на сумму 15 миллионов гривен.
Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений сразу по двум статьям – подделка документов и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. В настоящее время продолжается следствие.
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