Десятки миллионов долларов: контрразведка СБУ похвасталась уничтоженной техникой оккупантов
Источник:СБУ
Россия ежедневно платит за войну против Украины десятки миллионов долларов. Страна-оккупант терпит огромные убытки, однако продолжает кровавую военную кампанию.
Контрразведка СБУ уничтожила вражеские танки и БМП
Украинские военные контрразведки Службы безопасности Украины прекрасно знают, как наносить потери российским оккупантам. С начала полномасштабной агрессии со стороны России контрразведчики уничтожили 33 единицы тяжелой техники захватчиков.
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Как информирует пресс-служба СБУ, ориентировочные потери России составляют целых 45 миллионов долларов. Контрразведка СБУ уничтожила следующие российские танки:
- Т-80;
- Т-72Б3;
- Т-72;
- Т-64.
Кроме того, были уничтожены БМП-3, БМП-2 и БТР-82. Более того, в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.
Потери России в войне против Украины
Вооруженные Силы Украины держат оборону, несмотря на то, что Россия серьезно преобладает в количестве техники и живой силы. Утром 3 июля в Генеральном штабе ВСУ опубликовали обновленные потери России в войне против Украины.
Согласно им, на поле боя вооруженные силы России потеряли около 36 тысяч военных. Что касается танков, то армия агрессора не досчитается 1 584 единиц.
Другие потери врага
- боевых бронированных машин – 3 744 (+7) единицы,
- артиллерийских систем – 801 (+1) единица,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- средств ПВО – 105 (+0) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 187 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1) единицы,
- крылатых ракет – 144 (+0) единицы,
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4) единиц,
- специальной техники – 64 (+3) единицы.
В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по одной из четырех военных баз российских оккупантов в Мелитополе. Сообщалось, что украинские силы нанесли более 30 ударов.
Также 24 канал информировал о том, что в Мелитополе перевернулось российское бронепоезд. Инцидент произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово.
Мэр Мелитополя Иван Федоров 3 июля подтвердил эту информацию. Он рассказал, что российское бронепоезд перевернулось.
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