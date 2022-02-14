Поблагодарил США за макрофинансовую помощь, – Кулеба поговорил с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты договорились координировать усилия для защиты Украины от агрессора.

О деталях переговоров глава МИД рассказал в соцсетях. Кулеба, как представитель официального Киева, поблагодарил Соединенные Штаты за помощь и поддержку.

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Дипломаты обсудили деятельность СММ ОБСЕ

Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии,

– отметил Кулеба.

Отметим, что накануне с президентом США Джо Байденом провел телефонные переговоры глава Украины Владимир Зеленский. Лидеры стран разговаривали около часа.

Ранее Байдена поблагодарил за поддержку и Зеленский

Зеленский тоже поблагодарил Байдена за поддержку Украины и пригласил его в Киев. Главы государств обсудили возможные санкции против России, а также энергетическую и финансовую устойчивость Украины.

Больше здесь Киев, Харьков и другие города под защитой, – у Зеленского рассказали подробности разговора с Байденом

Последние заявления Блинкена о возможной эскалации в Украине:

12 февраля Энтони Блинкен пообщался по телефону с Сергеем Лавровым. Глава МИД государства-агрессора обвинил Блинкена в "пропагандистской кампании" против России.

Вечером 11 февраля глава Госдепа общался с Дмитрием Кулебой. Он заверил украинского министра, что готов к решительным действиям.

Ранее госсекретарь призвал американцев покинуть территорию Украины.

Также дипломат подчеркивал, что США рассматривают дополнительную финансовую помощь Украине.

Смотрите видео о деталях разговора Байдена и Зеленского:

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.