Поблагодарил США за макрофинансовую помощь, – Кулеба поговорил с Блинкеном
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты договорились координировать усилия для защиты Украины от агрессора.
О деталях переговоров глава МИД рассказал в соцсетях. Кулеба, как представитель официального Киева, поблагодарил Соединенные Штаты за помощь и поддержку.
К теме Кулеба инициировал Украинскую неделю в ОБСЕ, чтобы снизить напряжение с Россией
Дипломаты обсудили деятельность СММ ОБСЕ
Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии,
– отметил Кулеба.
Отметим, что накануне с президентом США Джо Байденом провел телефонные переговоры глава Украины Владимир Зеленский. Лидеры стран разговаривали около часа.
Ранее Байдена поблагодарил за поддержку и Зеленский
Зеленский тоже поблагодарил Байдена за поддержку Украины и пригласил его в Киев. Главы государств обсудили возможные санкции против России, а также энергетическую и финансовую устойчивость Украины.
Больше здесь Киев, Харьков и другие города под защитой, – у Зеленского рассказали подробности разговора с Байденом
Последние заявления Блинкена о возможной эскалации в Украине:
- 12 февраля Энтони Блинкен пообщался по телефону с Сергеем Лавровым. Глава МИД государства-агрессора обвинил Блинкена в "пропагандистской кампании" против России.
- Вечером 11 февраля глава Госдепа общался с Дмитрием Кулебой. Он заверил украинского министра, что готов к решительным действиям.
- Ранее госсекретарь призвал американцев покинуть территорию Украины.
- Также дипломат подчеркивал, что США рассматривают дополнительную финансовую помощь Украине.
Смотрите видео о деталях разговора Байдена и Зеленского:
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.