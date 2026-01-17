Нардеп Копытин ответил, действительно ли он "работал" на НАБУ, как говорит Тимошенко
- Юлия Тимошенко обвиняет Игоря Копытина в ее компрометации по поручению НАБУ.
- Игорь Копытин опроверг упреки нардепа, заявив, что не участвует в политических интригах.
НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой Юлия Тимошенко якобы договаривается о голосовании в Раде за взятки. Нардепка говорит, что эти пленки фальшивые. В то же время она узнала своего собеседника на них.
Лидер "Батькивщины" заявила, что на аудиозаписи она разговаривает с нардепом от "Слуги народа" Игорем Копытиным. Тот, мол, пытался ее скомпрометировать по поручению НАБУ, передает 24 Канал.
Смотрите также Королева популизма, газовые кабальные соглашения с Россией и "Пропало все": большая биография Юлии Тимошенко
Что говорит Копытин в ответ на упреки Тимошенко?
По словам Тимошенко, Копытин сотрудничал с НАБУ против нее, чтобы добиться закрытия открытого против него уголовного дела.
Сам Копытин опроверг обвинения нардепа в свой адрес. В посте в телеграмме он подчеркнул, что его "пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым он не имеет никакого отношения".
Нардеп заявил, что не участвует в политических играх и не комментирует действия правоохранительных органов. Он подчеркнул, что последовательно поддерживает курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов.
По его словам, ответы на все вопросы должны предоставляться исключительно в рамках правовой процедуры, а не через публичные заявления или намеки.
Справка: Игорь Копытин – украинский политик, народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В прошлом – предприниматель в сфере авиации и оборонной промышленности.
К слову, в "Слуге народа" говорят, что ничего не знают о вероятном сотрудничестве Копытина с НАБУ, о чем заявила Тимошенко. Глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что Копытин является "одним из самых дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции".
Что известно о деле Юлии Тимошенко?
- 16 января в Киеве состоялось судебное заседание, на котором Тимошенко избирали меру пресечения.
- Суд назначил нардепу денежный залог в виде 33 миллионов гривен, а также возложил ряд процессуальных обязанностей.
- Накануне Тимошенко заявила, что ее счета заблокированы.
- Адвокаты руководительницы "Батькивщины", как и сама нардеп считают дело сфальсифицированным. Поэтому они планируют обжаловать решение суда.
- Напомним, что Тимошенко подозревают в подкупе народных депутатов.
- Она инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о введении системного механизма предоставления взяток в обмен на лояльное поведение во время голосований.