Удар по главному судоремонтному заводу ЧФ России: в ISW проанализировали, как это может повлиять

ВСУ 4 ноября успешно атаковали один из главных судостроительных заводов Черноморского флота России в оккупированном Крыму. В результате удара также поразили новейший корабль "Аскольд" проекта "Каракурт".

Это значительно ослабляет потенциал российских военных. Кроме того, в ВСУ отмечают, что такие удары – это очень сильный морально-психологический удар по общему настрою и войска, и флота россиян в целом.

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В ISW проанализировали удар по заводу и кораблю в Керчи

Аналитики Института изучения войны заявили, что во время ударов по судостроительному заводу "Залив" было повреждено и военно-морское судно проекта "Каракурт". Опубликовано в сети спутниковые снимки подтверждают, что во время атаки поразили корабль проекта 22800 "Каракурт", который способен производить пуски ракет типа "Калибр". Пока неизвестно, какие именно повреждения получил новейший ракетоноситель.

В ISW заявили, что корабль "Аскольд", созданный в рамках проекта "Каракурт", был спущен на воду в 2021 году и до сих пор он ни разу не был привлечен к участию в боевых действиях. В целом судостроительный завод "Залив" в Керчи планировал построить 14 военных кораблей для Черноморского флота в период с 2016 по 2021 год. Впрочем, по данным ISW, Россия смогла создать только 3 корвета типа "Каракурт". Аналитики отмечают, что "Залив" – крупнейший судостроительный и судоремонтный завод в Восточной Европе. По всей вероятности, это предприятие является основным ремонтным объектом для Черноморского флота России.

Повреждения завода также неизвестны. Однако в ISW предполагают, что этот удар стал очень ощутимым для россиян.

ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на Юге Украины,

– говорится в своде аналитиков Института изучения войны.

Что известно об ударе по заводу и кораблю в Керчи