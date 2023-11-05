Поврежденный "Каракурт" стоит у причала: появились спутниковые фото завода в Керчи
Источник:"Схемы"
Силы обороны 4 ноября нанесли удар по судостроительному заводу "Залив". В результате успешной работы повреждения получил и новейший ракетоноситель "Каракурт".
Спутниковые снимки датированы 5 ноября. На них заметно поражённый корабль, который стоит на причале у завода "Залив".
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Спутниковые фото пораженного "Каракурта"
На снимках Planet Labs зафиксированы повреждения судостроительного завода и ракетоносителя "Каракурт". Капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко заявил, что на момент взрыва возле завода стоял только один корабль, способный совершать пуски "Калибров" – "Аскольд".
Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена,
– рассказал Рыженко.
Капитан ВМС также уточнил, что "Аскольд" может нести до 8 ракет типа "Калибр". Повреждение такого судна оказывает существенное влияние на безопасность Украины, а также на возможности врага.
Завод и корабль в Керчи после прилета / Фото "Схемы"
"Каракурт" пошел за "Москвой"
- Россияне во временно оккупированном Крыму 4 ноября жаловались на мощные взрывы. Впрочем, так называемые "представители власти" уверяли, что все "под контролем", а взрывы – это работа "пе-ве-о".
- Впоследствии взрывы в Крыму прокомментировали российские минобороны. Там заявили, что "ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы", но силы "пе-ве-о" сбили 13 ракет. Впрочем, оккупанты подтвердили, что сбили не все цели и ракеты повредили корабль.
- Источники 24 Канала сообщали, что ВСУ поразили новейший корабль-ракетоноситель проекта "Каракурт". Впоследствии эту информацию подтвердили официально.
- Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук вечером 4 ноября сообщил, что пока военные ожидают подтверждения результатов. Он прокомментировал взрывы в Крыму и работу украинских военных так: "Молодцы, словно SCALPелем прошлись!". Утром 5 ноября он подтвердил, что в результате успешной работы был поражен корабль "Аскольд" российского проекта "Каракурт", он отправился вслед за крейсером "Москва".