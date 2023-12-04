Китай обвинил Соединенные Штаты в нарушении суверенитета его государства. Это произошло после того, как корабль ВМС США "Габриэль Гиффордс" появился в Южнокитайском море.

Это судно плавало вблизи отмели Второго Томаса. В Китае отметили, что это усиливает "длительную военную напряженность между странами".

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Китай раскритиковал США за прохождение судна

Китайские военные решительно осудили присутствие эсминца ВМС США "Габриэль Гиффордс" у Второй отмели Томаса, объявив это "серьезным посягательством на суверенитет и безопасность Китая".

Китайская сторона также утверждала, что появление прибрежного боевого корабля серьезно "поставило под угрозу региональный мир и стабильность". К тому же, военные осветили Соединенные Штаты как "главную угрозу для этого мира и стабильности в регионе".

Отвечая на эти обвинения, командир Седьмого флота США Меган Грин объяснила, что американское судно просто выполняло обычные операции в международных водах, полностью соответствуя установленным международным законам и правилам.

Мы не остановимся, чтобы продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона,

– подчеркнула она.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что Пекин до сих пор не назвал кандидатуру на замену отстраненному министру обороны Ли Шанфу, несмотря на то, что во время встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена Китай согласился на политические дискуссии с министром обороны Ллойдом Остином. Таким образом, продолжительное отсутствие коммуникации повышает риск того, что инцидент в Южнокитайском море может перерасти в конфликт.

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