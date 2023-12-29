Оккупанты подтвердили гибель 74 моряков после атаки на "Новочеркасск": фото документа ВМФ России

Россияне подтвердили гибель 74 моряков, находившихся на БДК "Новочеркасск" во время атаки Воздушных сил на Феодосию. Однако уже классически сразу оккупанты начали оперативно удалять эту информацию из медиа.

Соответствующее официальное письмо от командующего фронтом получили украинские специалисты. В нем отмечается, что большая часть личного состава после удара по десантному кораблю "отправилась к Кобзону".

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Последствия удара по "Новочеркасску"

Специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома Военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасск в связи со смертью 74 моряков. Доступ к документу удалось получить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из канала "Россия-1".

В письме россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 оккупантов получили ранения,

– отмечают активисты.

Военно-морские силы России подтвердил потери личного состава / Центр национального сопротивления

Крымские медиа уже начали распространять пресс-релиз ВМФ России, однако некоторые из них внезапно начал удалять свои публикации. Но опубликованное в сети навсегда остается в сети.

Как отмечает Центр национального сопротивления, командованию, вероятно, не очень нравится политика Кремля по поводу замалчивания потерь и отношения к людям как к дешевому ресурсу. Есть основания полагать, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.

Уничтожение российского корабля