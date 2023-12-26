"Новочеркасск" добили: все об уничтожении вражеского корабля в Феодосии

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в районе Феодосии.

Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что наши военные атаковали российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Воздушные силы ВСУ подтвердили, что его ориентировочно в 2:30 26 декабря атаковала их тактическая авиация. Подробнее об уничтожении вражеского корабля читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Пошел вслед за "Москвой": что известно о корабле "Новочеркасск", который уничтожили в Феодосии

Как ВСУ уничтожили "Новочеркасск"

А флота на России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск",

– заявил Николай Олещук.

Он поблагодарил пилотов и всех причастных за филигранную работу. Генерал-лейтенант призвал оккупантов бежать из нашего Крыма, пока еще не поздно.

Утром Воздушные силы ВСУ рассказали, что наша тактическая авиация ориентировочно в 02:30 26 декабря атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии.

"Результат – "на лицо"!", – уточнили Воздушные силы ВСУ.

Кстати, в телеграм-каналах о взрывах начали писать только ориентировочно в 3:30 26 декабря. Тогда же в сети начали появляться фото и видео с места происшествия.

Что происходило ночью в Феодосии: смотрите видео из сети (внимание, присутствует нецензурная лексика)

Что мог перевозить вражеский корабль

Местные телеграм-каналы, которые сразу писали, что взрыв произошел на корабле, отметили – "Новочеркасск" мог прибыть из Ирана и привезти оккупантам "Шахеды".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Феодосии взрывно-феерическая обстановка.

Потому что действительно взрыв был мощный. Детонация длительная. Пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных,

– рассказала спикер.

Также она уточнила, что наши военные будут собирать информацию о последствиях атаки. Ведь, по ее словам, специфика больших десантных кораблей в том, что они сейчас используются врагом фактически постоянно как логистические объекты, для транспортировки важных грузов (что они не могут себе позволить другим способом).

"Помним, что у них есть сложности с использованием и знаменитого Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов", – рассказала спикер.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что к такой впечатляющей операции причастны не только пилоты, но и другие спецподразделения, которые не афишируют это. По его словам, на борту корабля был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже.

Смотрите также "Ожидаем ответный залп ракет": россияне устроили истерику из-за уничтожения БДК "Новочеркасск"

Заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что в марте 2022 года "Новочеркасск" уже был под ударом ВСУ, но тогда только получил повреждения. По его словам, корабли для врага очень важны, ведь суша находится под огневым контролем.

Морем они способны перевозить больший груз, делать это тайно. Мы только можем представить, какое количество боекомплекта могло быть на этом одном морском объекте,

– подчеркнул Дудукалов.

Оккупанты признали удар по "Новочеркасску"

Российское минобороны признало, что Украина атаковала их корабль "Новочеркасск". По данным оккупантов, "хлопок" в Феодосии стал следствием "отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

Кроме того, россияне традиционно начали придумывать себе "успехи". Они заявили, что якобы сбили два наших Су-24 под Николаевом, которые якобы и запустили по "Новочеркасску" ракеты.

Что касается раненых и погибших, то у оккупантов традиционно минимальные потери – один погибший и двое раненых. Хотя в местных телеграм-каналах пишут, что жертв и пострадавших может быть десятки.

Какие последствия атаки ВСУ по Феодосии

В телеграм-каналах написали, что более 350 человек эвакуировали из ближайших к порту домов в Феодосии. Их якобы разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.

В результате взрывов пожары вспыхнули не только в порту. По данным мониторинговой группы "Крымского ветра", зафиксировали два очага возгорания в порту и три – за его пределами. Площадь пожара в порту достигала более 1000 метров.

Последствия взрывов в Феодосии ночью 26 декабря 2023 года

Оккупанты были вынуждены перекрывать движение на улицах Десантников и Красноармейская. Также есть повреждения на железнодорожном вокзале. Именно поэтому пригородные поезда из Феодосии будут отправляться не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что уничтожение "Новочеркасска" – это существенная потеря для оккупантов и сейчас важно наблюдать, как они будут менять свою тактику.

Сейчас трудно сказать были ли на борту БДК "Шахеды", очень хотелось бы, потому что детонировало изрядно. Мы понимаем, что это не просто БДК взрывался. Что именно там было – подтверждение будет от наших партизан впоследствии. Не думаю, что там был личный состав, хотя по тактико-техническим характеристикам должно было бы быть 87 членов экипажа,

– сказал спикер.

Он уточнил, что оккупанты начали использовать большие десантные корабли как паромы после первого разрушения Крымского моста.