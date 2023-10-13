Корабль "Павел Державин" получил два повреждения и отошел на несколько километров, – ВМС

Украина продолжает делать все для того, чтобы российский флот больше не угрожал нашей стране. Накануне стало известно об еще одной атаке на корабль "Павел Державин". Он уже отошел на несколько километров.

Об этом журналистам рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, судно российских захватчиков получило сразу два повреждения.

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Оккупанты отвели судно

13 октября патрульный корабль "Павел Державин" получил второе повреждение. В результате судно решили отвести на несколько километров.

Патрульный корабль "Павел Державин" получил второе повреждение и покинул место инцидента. Отошел на несколько километров. Ждем дальнейших действий,

– заметил Плетенчук.

Правда, спикер ВМС ВСУ решил не раскрывать все детали операции. В то же время он призвал все СМИ воздержаться от распространения неофициальной, а также непроверенной дополнительной информации.

Обратим внимание, что впервые "Павел Державин" получил повреждения 11 октября, а уже на следующий день Плетенчук подтвердил это. Правда, поначалу он не раскрывал никаких деталей.

Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть,

– заявил спикер ВМС.

По его словам, это судно принадлежит флоту России. Впрочем, следует понимать, что раньше у Украины тоже было судно с таким же названием.

"У них одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", – сказал он.

Позже источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что подрыв "Павла Державина" 11 октября и атака на ракетоноситель "Буян" 13 октября – дело рук СБУ и ВМС Украины.

Все детали по понятным причинам не раскрывают. Известно, что суда поразили "Морские малыши", несшие на себе экспериментальное вооружение.

Также источники 24 Канала рассказали, что наши военные пытались поразить еще и российскую подлодку "Алроса". Однако момент ее уничтожения пришлось отсрочить на определенный момент.