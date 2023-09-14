В России жалуются об атаке на ракетный корабль на воздушной подушке "Самум"

Российский флот в Черном море продолжает нести поражения и иметь огромные потери. Так, в стране-агрессорке пожаловались, что их ракетный корабль "Самум" атаковал "катер без экипажа".

Об этом сообщают российские СМИ. Оккупанты говорят, что это судно находилось на воздушной подушке Черноморского флота, передает 24 Канал.

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Очередной российский корабль был атакован

В министерстве обороны страны-агрессорки отметили, что якобы была попытка атаки на их корабль "Самум", находившийся на тот момент в акватории Черного моря. Захватчики отметили, что этот неизвестный "безэкипажный корабль" якобы уничтожен из штатного оружия корабля.

Пока неизвестно, потерпело ли это судно оккупантов поражений. Кроме того, российские пропагандисты не сообщали, ранены ли среди членов экипажа в результате этой "атаки".

В телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что эту атаку на российское судно, вероятно, совершили Вооруженные Силы нашего государства. Там также напомнили, что малый ракетный корабль на воздушной подушке Самум вышел из Севастополя 14 сентября, чтобы бороться с вражескими беспилотниками.

В конце концов, в "Крымском ветре" рассказали, что это судно не является ракетоносителем "Калибров". Кроме того, авторы телеграм-канала заметили, что этот корабль "является мишенью" и вскоре должен быть поражен или уничтожен.

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