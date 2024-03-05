Скоро останутся только резиновые бананы: оккупанты ноют из-за уничтожения "Сергея Котова"

Украина осуществила очередную успешную атаку на Черноморский флот России, в результате которой уничтожила корабль "Сергей Котов". Однако, россиянам такие новости не пришлись по душе.

Корабль “Сергей Котов” не пережил утро 5 марта. Спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило "Котова" морскими дронами.

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Реакция россиян на уничтожение судна "Сергей Котов"

"Добычей" дронов Magura V5 в ночь на 5 марта стал патрульный корабль "Сергей Котов".

В России жалуются на то, что этому российскому кораблю не удалось пережить эту атаку.

У российских оккупантов сообщение о потере "Котова" вызвало традиционное нытье о том, что такими темпами от Черноморского флота их "великого государства" вскоре ничего не останется.

Они даже начали делать предположения, что будут делать их моряки. Так, по словам оккупантов, российским морякам придется выходить в море на надувных плавсредствах. Выбор их упал на "катамараны и резиновые бананы".

Россияне ноют из-за уничтожения корабля "Сергей Котов" / Фото российский телеграмм-канал

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Сообщение украинских спецслужб об уничтожении российского патрульного корабля "Сергей Котов" ночью 5 марта вызвало большой резонанс в российских пабликах.

Некоторые россияне даже ставят под сомнение уже очевидный факт об уничтожении судна "Сергей Котов".

Реакция россиян на уничтожение корабля "Сергей Котов" / Скриншот с росмедиа

Российские военные блогеры также решили высказаться об атаке на их корабль, однако слова подобрать им было трудно. Так, они предложили ход действий для Черноморского флота. Они предлагают его не мучить и просто эвакуировать его из Черного моря.



Российские милблогеры дают рекомендации для Черноморского флота России / Скриншот с российского телеграм-канала

Какое количество россиян погибло на корабле "Сергей Котов"

В результате поражения корабля погибли 7 членов экипажа и еще 6 получили ранения.

В ГУР сообщили, что на корабле также находились еще 52 члена экипажа, которых врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", – поиронизировали в ГУР.