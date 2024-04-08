Из Севастополя в Калининград и в огонь: что известно о ракетном корабле "Серпухов"
Российский флот – это словосочетание уже давно не о величии и силе, а о разгроме и потерях. И не только в Черном море, ведь россияне несут потери и за пределами территориальных вод Украины и за тысячи километров от нашего государства. Как пример – ракетный корабль "Серпухов", который горел в Калининградской области 7 апреля 2024 года. В результате этого судно получило серьезные повреждения.
Что интересно – этому кораблю всего более 10 лет, но за это время он был частью сначала Черноморского флота, потом – Балтийского. А еще участвовал в различных военных учениях.
Что известно о корабле "Серпухов" и что означает эта потеря для россиян – читайте в материале 24 Канала.
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Что случилось с ракетным кораблем "Серпухов"
8 апреля 2024 года источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что накануне в Калининградской области загорелось судно "Серпухов" – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", который является пятым кораблем из этой серии.
По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда оно находилось на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.
Однако источники отметили, что пожар на корабле – успешная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Позже ГУР МО подтвердило успешную операцию, отметив, что в результате пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. На восстановление "Серпухова" понадобится немало времени.
Последствия пожара на российском корабле: смотрите видео
Характеристики ракетоносителя
Пятый малый ракетный корабль из серии 21631 "Серпухов" заложили в январе 2013 году на Зеленодольском заводе, а через 2 года спустили на воду. Испытания корабля проходили в Черном море вблизи Новороссийска.
После испытаний "Серпухов" вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота.
Часто заявленные россиянами характеристики оружия и техники несколько не соответствуют действительности из-за завышенных показателей. Что касается "Серпухова", то россияне заявили о таких характеристиках:
- водоизмещение – 949 тонн;
- длина – 74,1 метра;
- ширина – 11 метров;
- высота – 6,57 метра;
- максимальная скорость – 25 узлов (более 46 километров в час);
- дальность хода – 2 500 миль на скорости 12 узлов.
- экипаж – 32 человека.
Кроме того, этот корабль оборудован различным вооружением:
- пусковая установка "Калибр-НК" или комплекса "Оникс" на 8 ракет;
- артиллерийская установка АК-190-01 / А-190М калибром 100 миллиметров в носовой части корабля;
- артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" калибром 30 миллиметров в кормовой части;
- 2 морские пулеметные установки МТПУ с пулеметами КПВ калибром 14,5 миллиметра;
- 2 ЗРК "Гибка" на 4 или 8 ракет "Игла" или "Игла-М1" на кормовой и носовой части корабля;
- 3 пулемета калибром 7,62 миллиметра;
- противодиверсионный ручной гранатомет.
Малый ракетный корабль "Серпухов" / Фото росСМИ
Что известно о корабле "Серпухов"
У ракетного корабля "Серпухов" за 11 лет существования уже немалый послужной список. Не долгое время он был частью Черноморского флота, потому что в 2016 году "Серпухова" приобщили к средиземноморской группировке военно-морских сил страны-террориста. Через несколько месяцев корабль стал частью российского Балтийского флота и с тех пор там и остается.
Малый ракетный корабль "Серпухов" / Фото росСМИ
В 2016 году "близнец" этого корабля – "Зеленый дол" – наносил удары ракетами "Калибр" по сирийскому городу Алеппо.
И возникает вопрос – почему же уничтожение этого корабля важно в российско-украинской войне? Есть два момента:
- война переходит на территорию агрессора, независимо от расстояния до Украины.
- российский Черноморский флот несет колоссальные потери и один за другим теряет корабли. Не исключено, что для восстановления боеспособности россияне захотят передислоцировать в Черное море корабли из других флотов. Но подобные случаи это делают невозможным.
- россиянам существенно не хватает ракет, поэтому приходится налаживать производство новых для ударов по Украине. Поэтому не исключено, что на корабле могли быть ракеты – "Калибры" или "Ониксы", которые враг планировал транспортировать в Черное море, чтобы атаковать нашу страну.
Как бы там ни было, а операция ГУР МО в Калининградской области свидетельствует не только о высоком профессионализме наших разведчиков и о том, что россияне до сих пор не готовы к войне на своей территории.