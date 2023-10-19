Корабль ВМС США перехватил несколько ракет у побережья Йемена: кто их выпустил

Военный корабль Соединенных Штатов 19 октября перехватил несколько ракет, патрулируя в акватории Ближнего Востока. В частности, инцидент произошел у побережья Йемена.

По предварительным данным, было выпущено около 2 – 3 ракет. Все их успешно смог перехватить американский корабль.

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Что известно об инциденте с кораблем США и ракетами

Журналисты, ссылаясь на американских чиновников, отметили, что ракеты по кораблю выпустили участвующие в непрерывном конфликте в Йемене поддерживаемые Ираном боевики хуситы. По словам одного из чиновников, было перехвачено около 2-3 ракет.

Пока официальные лица в США отметили, что непонятно, на что именно были нацелены ракеты. По предварительным данным, их могли пустить по судну USS Carney или в сторону другой цели.

К тому же пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что информация об атаке все еще обрабатывается. Он подчеркнул, что Минобороны США не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и вдобавок беспилотники.

Они были запущены из Йемена, направляясь на Север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле,

– подчеркнул он.

По словам американского чиновника, ни один из моряков на борту судна не пострадал.

Авторы материала подчеркнули, что инцидент произошел на фоне высокой обеспокоенности возможной агрессией Ирана, поскольку напряжение на Ближнем Востоке продолжает расти после атаки ХАМАС в Израиле. В то же время, Иран уже давно поддерживает ХАМАС.

Журналисты подчеркнули, что 18 октября военный корабль США USS Carney прошел через Суэцкий канал в Красное море. В командовании сил флота США заявили, что судно "поможет установить безопасность на море и стабильность на Ближнем Востоке".

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