Беспилотники всадили по вражескому кораблю "Светляк" в оккупированном Крыму

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили российский пограничный сторожевой корабль "Светляк" возле поселка Юркино, расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

Детали успешной операции раскрыл командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Что известно о новых поражениях?

В общем, атакованный корабль использовался для патрулирования морских акваторий, охраны портов и судов, а также был оснащен средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, среди пораженных объектов – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", навигационное оборудование, цистерны, локомотивы и трансформаторные установки.

Удар по российскому кораблю: смотрите видео со страницы "Мадьяра"

Какие еще цели атаковали Силы обороны в последнее время?

Накануне, 3 июня, украинские беспилотники долетели до Санкт-Петербурга. Там под ударом оказался нефтяной терминал. Без поражений не осталась и Кронштадтская военно-морская база.

Поражение получил, в частности, корвет "Бойкий", связанный с "теневым" флотом страны-агрессора. Пожар и разрушения на судне подтвердили и спутниковые снимки.

Под удар попал и Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области. Предприятие изготавливает компоненты для систем управления авиационной и ракетной техники, в частности элементы навигации, стабилизации и автопилотов для самолетов, ракет и БпЛА.

Также поражена радиотехническая система РСБН-4Н на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Кроме этого, под удары попали склад боеприпасов и дронов в Галициновке, склад горюче-смазочных материалов в Белолуцком и командно-наблюдательный пункт в Селидово.