Расследователи показали снимки, подтверждающие затопление в Севастополе корабля типа "Тарантул"
Источник:InformNapalm
Корабль проекта 205П "Тарантул" затонул в Севастопольской бухте. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные международными расследователями.
На кадрах видно, что российский корабль затонул в период с 29 по 30 декабря 2023 года. Перед этим о затоплении корабля типа Тарантул в Севастополе заявили партизаны "Атеш".
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Что известно о затоплении корабля типа "Тарантул"
По данным источников международного разведывательного сообщества InformNapalm, этот факт (затопление – 24 Канал) подтверждается также спутниковыми снимками,
– заявили расследователи.
Они сравнили спутниковые снимки и данные из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе и отметили, что затопление корабля произошло, вероятно, в течение 29 – 30 декабря 2023 года.
Расследователи добавили, что 29 декабря 2023 года ориентировочно в 12 часов местные жители в социальных сетях писали, что слышали громкие взрывы, однако никаких официальных комментариев так называемая оккупационная "власть" Севастополя не предоставляла. Известно, что звук взрывов был таким, что в центре Севастополя в окнах дрожали стекла.
То есть, расследователи предполагают, что именно 29 – 30 декабря ВСУ успешно атаковали российский корабль в акватории Севастополя.
В Севастополе ушел под воду корабль типа "Тарантул"
Говорившие партизаны "Атеш" о сторожевом корабле типа "Тарантул"
- 18 января партизаны "Атеш" заявили, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул". По данным партизан, его поразили морскими дронами несколько недель назад.
- Затонувший корабль расположен, по данным партизан, на пристани бухты "Графская" по координатам 44.615763, 33.587110.
- Впоследствии партизаны уточнили, что Россия украла корабль в 2014 году и использовала в боевых целях.