Корабль ВМС Британии столкнулся с российской подводной лодкой в Северной Атлантике

7 января 2022 , 15:14
Читати новину українською

Источник:

The Telegraph

В конце 2020 подводная лодка России столкнулся с фрегатом ВМС Великобритании HMS Northumberland. Последний следил, куда движется российское судно.

Это столкновение называют первым между кораблями российского и британского флота со времен Холодной войны. Российская лодка настолько повредила трос британского корабля, что тому пришлось вернуться в порт, чтобы его заменить.

Читайте также Российская субмарина преследовала британский авианосец в Средиземном море, – СМИ

Могло ли столкновение быть случайным

По информации издания The Sun британское судно искало подводную лодку примерно в 320 километрах к северу от побережья Шотландии, в Северной Атлантике.

Вероятность того, что инцидент был случайным в британских ВМС назвали "миллион к одному". Хотя источник и не исключил такой возможности.

Российская лодка также могла пострадать от столкновения. Речь идет о многоцелевой подводной лодке hunter-killer submarine, которая может нести ядерные боеголовки.

Минобороны Великобритании признало инцидент

Информацию о том, что был "контакт" подводной лодки с фрегатом подтвердили в Министерстве обороны Британии. Столкновения даже показали в документальном фильме Channel 5 Warship: Life at Sea.

Как российская лодка столкнулась с британской: смотрите видео

Также считается, что это первый случай, когда такой инцидент задокументировали и обнародовали. После столкновения слышно, как на борту говорят: "Черт побери, это было", "Б**", "Во что, ***, я только что врезался".

Инцидент России с британским эсминцем "Дефендером"

Вас может заинтересовать, как США задерживали российское судно: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик