Корабли, ракетный щит, новые разработки: в Минобороны рассказали о расходах из нового госбюджета

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал об увеличении оборонного бюджета на 2022 год. По его словам, это усилит обороноспособность нашей страны.

В следующем году Украина будет совершенствовать уже имеющиеся оборонные технологии, а также работать над созданием новых. В частности, для нужд ВМС продолжат конструирование корветов.

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В 2022 году Минобороны планирует продолжить модернизацию фрегата "Гетьман Сагайдачный" и разработку корабельного ракетного комплекса. Кроме того, в следующем году Украина начнет разработку собственного ракетного щита. В частности речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом "Сапсан".

В начале следующего года, по расчетам министра обороны, должны завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" для усовершенствованных систем залпового огня "Смерч".

Система залпового огня "Верба" получит реактивный снаряд "Тайфун-1", а "Ураган" получит "Тайфун-2".

Также увеличится финансирование исследовательско-конструкторских работ. Андрей Таран заявил, что это далеко не все, что нужно сделать для усиления обороноспособности Украины

Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны, реализовать которые позволит инициатива президента Украины об увеличении оборонного бюджета-2022,

– добавил министр.

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