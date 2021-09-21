У наступному році Україна удосконалюватиме уже наявні оборонні технології, а також працюватиме над створенням нових. Зокрема, для потреб ВМС продовжать конструювання корветів.

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Основні напрямки роботи в оборонній сфері

У 2022 році Міноборони планує продовжити модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний" та розробку корабельного ракетного комплексу. Крім того, наступного року Україна почне розробку власного ракетного щита. Зокрема мова йде про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом "Сапсан".

На початку наступного року, за розрахунками міністра оборони, мають завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" для вдосконалених систем залпового вогню "Смерч".

Система залпового вогню "Верба" отримає реактивний снаряд "Тайфун-1", а "Буревій" отримає "Тайфун-2".

Також збільшиться фінансування дослідницько-конструкторських робіт. Андрій Таран заявив, що це далеко не все, що потрібно зробити для посилення обороноздатності України

Це тільки частина багатьох практичних кроків зі зміцнення обороноздатності нашої країни, реалізувати які дозволить ініціатива президента України про збільшення оборонного бюджету-2022,

– додав міністр.

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