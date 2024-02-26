Ограниченный, но серьезный потенциал: ВМС о том, как работает Черноморский флот за 2 года войны

Британская разведка сообщила, что Украина в Черном море смогла перехватить доминирование в западной части Черного моря. Теперь Россия не имеет такой свободы маневрирования в море, как в феврале 2022 года.

В ВСУ рассказывали, что из 13 больших десантных кораблей России в Черном море в строю только 5. Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что группировка врага остается достаточно большой, пишет 24 Канал.

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В каком состоянии Черноморский флот после 2 лет войны

Черноморский флот России вынужден оставаться в восточной части Черного моря, ближе к своей базе в Новороссийске. Да, в своих действиях он ограничен, однако потенциал у него сохраняется еще достаточно серьезный,

– заявил Плетенчук.

В частности, к потенциалу россиян относятся носители крылатых ракет. Однако единственная проблема, с которой они сталкиваются – это фактическое отрезанные от военно-морской базы в Севастополе, которая является основной, на которой решают логистические проблемы. Прежде всего – с загрузкой этих ракет.

"Это немного ограничивает... Но не следует забывать, что в составе флота есть авиация, которая до сих пор находится в воздушном пространстве над Черным морем", – сказал Дмитрий Плетенчук.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины объяснил, что у россиян в среднем в готовности есть 10 носителей крылатых ракет.

ВСУ уничтожили треть российских кораблей

Дмитрий Плетенчук рассказал, что ценные корабли россияне перевели в пункт базирования в Новороссийске. Кроме того, враги периодически меняют место стоянки – это может быть Сочи, может быть Туапсе.

Спикер также ответил на вопрос, какое количество боеспособных кораблей есть у россиян.

Мы считаем, среднее количество в начале вторжения было до 80 единиц. Треть из них можно считать уничтоженными, еще более 10 – находится в ремонте,

– пояснил Плетенчук.

Он уточнил, что у россиян все равно таки сохраняется потенциал.