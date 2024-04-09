В России Балтийский флот сейчас является самым слабым, - Рыженко разобрал, какие задачи он выполняет

Балтийский флот является слабой зоной для россиян из-за контроля побережья НАТО. Для России сейчас важен контроль своих кораблей, ведь через Балтийское море проходит нефть и газ в их порты.

О состоянии Балтийского флота 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что для восстановления недавно сгоревших российских кораблей нужно долгое время. Потеря кораблей может приостановить господствующее желание России по контролю Северного пути.

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Задачи флота

Балтийский флот, по словам Рыженко, сейчас является самым слабым среди четырех флотов России. Ситуация на Балтийском море для россиян является самой серьезной: НАТО в этом море контролирует 93% побережья из-за присоединения к Альянсу Швеции и Финляндии.

В России очень важно держать свободу судоходства в Балтийском море, потому что через Датские проливы импортируется достаточно серьезное количество нефти и газа из российских портов Усть-Луг и Приозерск, –

отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Также, по словам Рыженко, эти порты являются достаточно большими. Они были построены после распада Советского Союза.

Ракетный корабль "Серпухов"

В результате атаки в городе Балтийск Калининградской области 7 апреля ракетный корабль "Серпухов", предположительно, вышел из строя. Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Источники 24 Канала сообщили, что пожар – результат успешной спецоперации ГУР МО.

В начале 2000-х годов россияне получили новые корветы, после чего длительное время у них ничего нового не было. Корабль типа "Буян-М" пришел к ним в 2017 году. Год до этого он был в Черном море и выполнял боевые задачи. Характерно то, что у него немецкие двигатели и они достаточно качественные. Другие корабли, которые уже строились, имели китайские или российские двигатели, а это является критическим для кораблей такого класса.

По словам капитана первого ранга запаса ВМС Украины этот корабль может выпускать ракеты "Калибр", возможно "Циркон" и "Оникс", но пока он этого не делал. У него выведена из строя аппаратура связи, поэтому, фактически, свои функции он выполнять не может. Чтобы это исправить нужно долгое время.

Боевая готовность Балтийского флота сейчас снижена,

– подчеркнул Рыженко.

Сейчас можем наблюдать за пожаром внутри корабля. По словам капитана первого ранга запаса ВМС Украины, возгорания внутри корабля достаточно, чтобы сделать достаточно большие повреждения.

Сбор информации

Потеря ракетоносителя для россиян является очень существенной. Для того, чтобы компенсировать недостаток сил было предположение, что газопровод "Северный поток" мог использоваться для сбора информации по судам НАТО, которые курсируют Балтийским морем, с помощью гидроакустических станций, которые базировались бы на морском дне.

Балтийское море достаточно мелкое, средняя глубина 54 метра, поэтому реально по всему морю собирать информацию о кораблях,

– прокомментировал Рыженко.

Ледокол "Екатерина Великая"

Кроме корабля "Серпухов" горел также ледокол "Екатерина Великая". Капитан первого ранга запаса ВМС Украины рассказал, что этот корабль является достаточно новым, был построен в 2020 году. Его длина – 100 метров, а водоизмещение – 5 тонн. Оно принадлежит нефтяной компании "Роснефть" и было предназначено для обслуживания северного морского пути. На этом корабле 7 апреля вспыхнул пожар. Для его восстановления уйдет много времени.

Ледоколы России

По словам Рыженко, российские ледоколы имеют большую проблему – нехватка сухих доков. Старый док у них затонул, а новых у них нет, ведь были проблемы в его заказе и построении.

Потеря ледокола может приостановить амбиции россиян по господству на Северном пути. Однако это то, на что они рассчитывают для пополнения своего бюджета, ведения войны и для развития своих вооруженных сил,

– отметил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

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