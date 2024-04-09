Про стан Балтійського флоту 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що для відновлення недавно горілих російських кораблів потрібен довгий час. Втрата кораблів може призупинити панівне бажання Росії щодо контролю Північного шляху.

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Завдання флоту

Балтійський флот, за словами Риженка, зараз є найслабшим серед чотирьох флотів Росії. Ситуація на Балтійському морі для росіян є найсерйознішою: НАТО в цьому морі контролює 93% узбережжя через приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії.

В Росії дуже важливо тримати свободу судноплавства в Балтійському морі, бо через Данські протоки імпортується досить серйозна кількість нафти та газу з російських портів Усть-Луг та Приозерськ, –

зазначив капітан першого рангу запасу ВМС України.

Також, за словами Риженка, ці порти є досить великими. Вони були побудовані після розпаду Радянського Союзу.

Ракетний корабель "Сєрпухов"

Унаслідок атаки у місті Балтійськ Калінінградської області 7 квітня ракетний корабель "Сєрпухов", імовірно, вийшов зі строю. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Джерела 24 Каналу повідомили, що пожежа – результат успішної спецоперації ГУР МО.

На початку 2000-х років росіяни отримали нові корвети, після чого тривали час у них нічого нового не було. Корабель типу "Буян-М" прийшов до них у 2017 році. Рік до цього він був у Чорному морі та виконував бойові завдання. Характерним є те, що у нього німецькі двигуни і вони є досить якісні. Інші кораблі, які вже будувались, мали китайські або російські двигуни, а це є критичним для кораблів такого класу.

За словами капітана першого рангу запасу ВМС України цей корабель може випускати ракети "Калібр", можливо "Циркон" та "Онікс", але поки він цього не робив. В нього виведена з ладу апаратура зв’язку, тому, фактично, свої функції він виконувати не може. Аби це виправити потрібен довгий час.

Бойова готовність Балтійського флоту зараз знижена,

– підкреслив Риженко.

Зараз можемо спостерігати за пожежею всередині корабля. За словами капітана першого рангу запасу ВМС України, займання всередині корабля достатньо, щоб зробити досить великі пошкодження.

Збір інформації

Втрата ракетоносія для росіян є дуже суттєвою. Для того, щоб компенсувати нестачу сил було припущення, що газопровід "Північний потік" міг використовуватись для збору інформації по суднах НАТО, які курсують Балтійським морем, за допомогою гідроакустичних станцій, які б базувалися на морському дні.

Балтійське море є досить мілке, середня глибина є 54 метри, тому реально по всьому морю збирати інформацію щодо кораблів,

– прокоментував Риженко.

Криголам "Катерина Велика"

Окрім корабля "Сєрпухов" горів також криголам "Катерина Велика". Капітан першого рангу запасу ВМС України розповів, що цей корабель є досить новим, був побудований у 2020 році. Його довжина – 100 метрів, а водотоннажність – 5 тонн. Воно належить нафтовій компанії "Роснєфть" та було призначено для обслуговування північного морського шляху. На цьому кораблі 7 квітня спалахнула пожежа. Для його відновлення піде багато часу.

Криголами Росії

За словами Риженка, російські криголами мають велику проблему – нестача сухих доків. Старий док у них затонув, а нових у них немає, адже були проблеми у його замовленні та побудові.

Втрата криголама може призупинити амбіції росіян щодо панування на Північному шляху. Однак це те, на що вони розраховують для поповнення свого бюджету, ведення війни та для розвитку своїх збройних сил,

– зауважив капітан першого рангу запасу ВМС України.

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