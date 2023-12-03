Военные и коммерческие корабли США попали под удар дронов в Красном море, – Пентагон

В Красном море 3 декабря произошел инцидент. Так, американский военный корабль и несколько коммерческих судов попали под атаку дронов.

В Пентагоне отметили, что эта атака может означать потенциальную серьезную эскалацию серии морских атак на Ближнем Востоке. В Минобороны США, что это может быть связано с войной ХАМАС против Израиля.

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В Красном море атакованы американские корабли

В Министерстве обороны США отметили, что уже знают об атаке военного судна USS Carney и коммерческих кораблей в Красном море. Там пообещали предоставить всю необходимую информацию, когда она станет известна.

До этого британские военные заявили о возможной атаке беспилотника и взрывах в Красном море, не уточняя подробностей.

Журналисты "Голоса Америка" подчеркнули, что Пентагон не указал, откуда, по его мнению, началась атака. Однако они предположили, что суда могли обстрелять йеменские повстанцы-хуситы, уже совершившие серию нападений на суда США в Красном море, а также запускали беспилотники и ракеты по Израилю, ведущему войну против ХАМАС в секторе Газа.

В катарской телевизионной сети Al Jazeera, ссылаясь на источники морской безопасности, отметили, что балкер атаковали по крайней мере два дрона. До этого британская морская охранная компания Ambrey заявила, что другой контейнеровоз получил повреждение в результате атаки беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

Хуситы атаковали корабли в Красном море

В конце концов, йеменские хуситы подтвердили свою причастность к атакам кораблей. Несмотря на это, они отметили, что это были израильские суда.

Издание The Times of Israel заметило, что в социальных сетях хуситы опубликовали заявление, в котором утверждали, что они провели "сделку против двух израильских кораблей в проливе Баб-эль-Мандаб", стратегическом водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом. Йеменские хуситы сказали, что нацелили на первое судно ракету, а второй – дрон.

Журналисты The Times of Israel подчеркнули, что пока нет подтверждения того, что атака на корабли США и Израиля как-то связана между собой. Однако обстрелы могли совершить одни и те же люди.

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