Американские корабли покинули Черное море после учений "Си Бриз-2021"

Корабли Соединенных Штатов Америки приняли участие в международных военных учениях "Си Бриз". Сейчас они покинули воды Черного моря.

Речь идет о ракетном истребителе Военно-Морских Сил США класса Arleigh Burk USS Ross. А также – о транспортно-десантном корабле USNS Yuma.

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В ВМС США отметили важность Черного моря

По словам командующего Ross Джон Д. Джона, США показали участием в тренировках свою позицию по Черному морю. "Мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами", – отметил командующий.

Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия на протяжении нашего пребывания в Черном море,

– подчеркнул Джон Д. Джон.

Также в ВМС отметили, Черное море – очень важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе. На территории региона США регулярно взаимодействуют с такими союзниками и партнерами, как Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.

Что такое "Си Бриз"? Это военные учения, в которые вовлечен ряд стран мира. Мероприятие проходит на территории нашего государства, начиная с 1997 года. Его совместно организовывают США и Украина.

Кратко об учениях "Си Бриз-2021"