Это проблема, – ГУР об объемах поставок оружия россиянам из КНДР

Украинская разведка видит проблему в том, что Россия закупает оружие у Северной Кореи. В ГУР прогнозируют, что эти поставки будут только расти, и уже ищут решение этой проблемы вместе с партнерами.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в интервью телеканалу "Мы – Украина" сообщил, что объемы поставок оружия из Северной Кореи в Россию – одни из самых больших. Ранее Кирилл Буданов говорил о том, что беспокойство вызывают не корейские ракеты, а их боеприпасы. Именно ими КНДР заваливает склады оккупантов.

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Корейских ракет у России будет только больше

Поставки из Северной Кореи являются проблемой. Это одни из крупнейших поставок, которые идут на территорию России из других стран. Эту проблему надо признать, она будет углубляться, и надо быть готовыми как-то этому противодействовать. Я думаю, что мы будем это делать вместе с нашими партнерами, которые тоже оказывают нам огромную помощь,

– сказал Черняк.

Он добавил, что российская разведка и спецслужбы ездят по миру за новейшими технологиями. Речь о десятках и сотнях российских эмиссаров. Они закупают и привозят в Россию новейшие разработки, которые Россия не способна сама использовать.

А чтобы обойти санкции, пытаются создавать какие-то фиктивные фирмы, которых тоже насчитывается десятки и сотни. Украинская разведка изучает, какие технологии используются, и говорит об этом с нашими партнерами и миром.

Буданов об оружии из КНДР

Самая большая наша проблема из всех этих союзников России – именно от Северной Кореи, потому что те объемы военной продукции, которую они поставляют, реально влияют на интенсивность ведения боевых действий. Мы уже давно увидели закономерность: с приходом северокорейского корабля, который доставляет груз боеприпасов, через 8 – 9 дней максимально интенсифицируются боевые действия,

– объяснил глава ГУР.

Интенсивность боев сохраняется до двух недель и зависит непосредственно от тех кораблей, которые направляются в российские порты. К сожалению, пока нет решения этой проблемы.

ГУР отслеживает маршрут поставок корейского оружия. Поэтому нашим разведчикам известны детали о приходе корабля, его разгрузке, передвижении по железной дороге, заходах на склады, а затем развозке из центральных складов на линию боевого соприкосновения.