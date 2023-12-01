Получил письмо тайного содержания: Корниенко объяснил, почему отменил командировку Порошенко
Экс-президента Украины, нардепа Петра Порошенко сегодня, 1 декабря, украинские пограничники не пропустили в заграничную командировку. Соответствующее поручение дал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Пока он объяснил, почему отменил международную командировку политика.
Александр Корниенко рассказал в эфире телемарафона, что получил письмо с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать. 24 Канал.
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По его словам, Порошенко указывал как основное основание – участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза, сообщества в которое, наверное, входит "Европейская солидарность".
"Он написал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня", – уточнил Корниенко.
Но добавил, что по внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но ему поступило письмо ДСП (для служебного пользования), которое он не может комментировать. Поэтому он был вынужден отменить эту командировку.
Командировку отменили еще 29 ноября
Отметим, что в сети опубликовали документ распоряжения об отмене командировки Порошенко, она датирована 29 ноября.
То есть, Петр Алексеевич, вероятнее всего, был уведомлен об этом и понимал, что пограничники не пропустят его через границу.
Командировку Порошенко отменили еще 29 декабря / Фото из фейсбука Ростислава Павленко
Что известно
- Утром 1 декабря 2023 Петр Порошенко пытался выехать из Украины, однако его не пропустили украинские пограничники. Он заявил, что ехал в командировку, которую одобрил председатель Верховной Рады.
- По словам Порошенко, у него были запланированные встречи в Польше и США.
- Впоследствии стало известно, что соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Корниенко.