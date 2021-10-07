Корниенко останется главой "Слуги народа" даже, если станет вице-спикером, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что Александр Корниенко сможет совмещать должность руководителя партии "Слуга народа" и вероятную должность первого вице-спикера Верховной Рады.

Арахамия прокомментировал вопрос возможного назначения Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады 7 октября. Это случилось после голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

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Арахамия прокомментировал возможное назначение Корниенко первым вице-спикером Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не претендует на должность главы партии, которую сейчас занимает Александр Корниенко. Он заверил, что ему "достаточно".

Он (Корниенко – 24 канал) может совмещать эти две должности. Мы с НАПК (Национальным агентством по противодействию коррупции – 24 канал) консультировались,

– заявил Арахамия.

Он также добавил: "Если господина Корниенко поддержит зал, то он будет председателем партии и первым вице-спикером".

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