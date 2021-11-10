Корниенко отреагировал на продажу акций каналов Порошенко

Петр Порошенко продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал". Такие действия пятого президента связаны с принятием закона об олигархах.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. В ответ на вопрос о том, является ли продажа прав телеканалов следствием того, что приняли закон об олигархах, он сказал: "Это прямое следствие, абсолютно".

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В то же время Александр Корниенко не считает, что Петр Порошенко пытается скрыть телеканалы.

Нет, (пытается – 24 канал) избавиться от медийной собственности. Это один из признаков олигарха, которые у него остались. Соответственно это понятный ход,

– сказал первый вице-спикер.

"Механизм работает"

. 5 ноября Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон. Документ устанавливает четкие критерии для определения олигархов в частности.

Такой же всплеск "канально-экономической активности", по словам Александра Корниенко, фиксировали после слухов о том, что Совет нацбезопасности и обороны будет вводить санкции.

"Сразу за день телеканал "Прямой" сменил владельца. Это дело оппозиции, мы их не можем за это осуждать", – добавил политик.

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В то же время он отметил, что механизм существования закона об олигархах точно работает и ускоряет определенные процессы, увеличение прозрачности медиарынка в частности.

Я далек от иллюзий, что стала прозрачнее структура собственности этих каналов. У них это все странно произошло,

– сказал Александр Корниенко.

По мнению первого вице-спикера парламента, у Петра Порошенко может быть еще несколько признаков, которые попадают под действие закона. В ответ на вопрос о том, будет ли пятый президент в списке олигархов, Корниенко сказал: "Я не знаю, это как решит СНБО".

Порошенко продал акции телеканала: коротко