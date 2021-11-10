Корниенко отреагировал на продажу акций каналов Порошенко
Источник:24 канал
Петр Порошенко продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал". Такие действия пятого президента связаны с принятием закона об олигархах.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. В ответ на вопрос о том, является ли продажа прав телеканалов следствием того, что приняли закон об олигархах, он сказал: "Это прямое следствие, абсолютно".
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В то же время Александр Корниенко не считает, что Петр Порошенко пытается скрыть телеканалы.
Нет, (пытается – 24 канал) избавиться от медийной собственности. Это один из признаков олигарха, которые у него остались. Соответственно это понятный ход,
– сказал первый вице-спикер.
"Механизм работает"
Такой же всплеск "канально-экономической активности", по словам Александра Корниенко, фиксировали после слухов о том, что Совет нацбезопасности и обороны будет вводить санкции.
"Сразу за день телеканал "Прямой" сменил владельца. Это дело оппозиции, мы их не можем за это осуждать", – добавил политик.
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В то же время он отметил, что механизм существования закона об олигархах точно работает и ускоряет определенные процессы, увеличение прозрачности медиарынка в частности.
Я далек от иллюзий, что стала прозрачнее структура собственности этих каналов. У них это все странно произошло,
– сказал Александр Корниенко.
По мнению первого вице-спикера парламента, у Петра Порошенко может быть еще несколько признаков, которые попадают под действие закона. В ответ на вопрос о том, будет ли пятый президент в списке олигархов, Корниенко сказал: "Я не знаю, это как решит СНБО".
Порошенко продал акции телеканала: коротко
- Пятый президент продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистам – это произошло после вступления в силу закона об олигархах.
- Петр Порошенко заявил, что был вынужден продать акции. Журналисты, общественные деятели и депутаты создали медиахолдинг "Свободные медиа", который купил 100% корпоративных прав "5 канала" и "Прямого".
- Порошенко якобы не будет иметь влияние на каналы. Новые владельцы медиахолдинга должны заключить соглашение о невмешательстве с каналами.