Корниенко видит позитив в том, что Байден и Зеленский точно не решили дату своего разговора
Источник:24 канал
Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что отсутствие точной даты телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским,является хорошим знаком. Среди основных причин – отсутствие срочности после разговора американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам вице-спикера, не нужно нагнетать ситуацию вокруг предстоящего разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом Александр Корниенко рассказал во время брифинга.
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Это хороший знак
Александр Корниенко убежден, что отсутствие срочной потребности у Джо Байдена говорить с Владимиром Зеленским является хорошим знаком.
Я вижу в этом сигнал, что нет срочности. Это означает, что нет той истерии, которую нагнетают пророссийские СМИ в Украине и российские СМИ,
– заявил Корниенко.
Из-за этого вице-спикер призвал сохранять спокойствие, "не планировать график президентов", и доверять проверенным источникам.Обратите внимание! По информации Белого дома, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в четверг, 9 декабря.
Встреча Байдена и Путина: главное
- Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились в формате видеоконференции 7 декабря 2021 года.
- Переговоры политиков продолжались более 2 часов.
- Среди тем, которые обсуждали президенты, был вопрос наращивания российских войск возле границ Украины. В Белом доме заявили, что Байден не давал никаких гарантий Путину по блокированию вступления Украины в НАТО.
- В Кремле же заявили, что Байден и Путин якобы обсуждали "внутриполитический кризис в Украине".
Коротко о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео