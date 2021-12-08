Корниенко видит позитив в том, что Байден и Зеленский точно не решили дату своего разговора

8 декабря 2021 , 14:47
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Источник:

24 канал

Вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что отсутствие точной даты телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским,является хорошим знаком. Среди основных причин – отсутствие срочности после разговора американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам вице-спикера, не нужно нагнетать ситуацию вокруг предстоящего разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом Александр Корниенко рассказал во время брифинга.

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Это хороший знак

Александр Корниенко убежден, что отсутствие срочной потребности у Джо Байдена говорить с Владимиром Зеленским является хорошим знаком.

Я вижу в этом сигнал, что нет срочности. Это означает, что нет той истерии, которую нагнетают пророссийские СМИ в Украине и российские СМИ,
– заявил Корниенко.

Из-за этого вице-спикер призвал сохранять спокойствие, "не планировать график президентов", и доверять проверенным источникам.

Обратите внимание! По информации Белого дома, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится в четверг, 9 декабря.

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Автор: Іван Магуряк