Из-за НАТО и Украины: король Чарльз бросил "завуалированный вызов" Трампу, – Politico

Король Великобритании Чарльз III выступил с речью в Конгрессе в рамках своего визита в США. Во время этого он упомянул Украину и помощь союзников по НАТО после теракта 11 сентября 2001 года.

Politico, ссылаясь на выступление монарха, называет это "завуалированным вызовом" американскому президенту Дональду Трампу, который в последнее время неоднократно критиковал Альянс в отсутствии поддержки.

Как оценивают выступление короля?

По данным издания, Обычно британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме. Поэтому упоминание короля о теракте 11 сентября 2001 года во время его недавнего выступления также следует прояснить.

Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв., как это делают наши народы уже больше века, бок о бок,

– заявил он.

По мнению Politico, такой ответ является "тщательно направленным отпором" Дональду Трампу и его союзникам в Конгрессе, поскольку НАТО действительно поддерживало США в трудное время, несмотря на противоречивые заявления президента страны.

Журналисты констатируют, что также британский король планирует посетить мемориальный комплекс теракта 11 сентября в Нью-Йорке, поэтому трагедии, которые произошли там почти 25 лет назад, сейчас чрезвычайно актуальны.

Согласно обнародованной информации, король пошел еще дальше, увязав этот основополагающий момент 2001 года с необходимостью сохранить единство Запада в поддержке Украины, пока идет война, которую начала и ведет Россия.

"Сегодня нужна такая же непоколебимая решимость для защиты Украины и ее самого смелого народа– чтобы обеспечить действительно справедливый и продолжительный мир",– подчеркнул монарх во время выступления на совместном заседании.

Замечают, что король Чарльз придерживается совершенно противоположной позиции, чем Дональд Трамп, непрерывно критикующий Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым монарх не раз встречался.

Справочно. Президент Украины и король Чарльз официально встречались не менее 6 раз для частных переговоров– в 2023, 2024, 2025, 2026 годах, что свидетельствует о высоком уровне поддержки со стороны Великобритании.

Считают, что такое заявление британского короля является прямым обращением с призывом к американскому президенту и республиканцам, чтобы сохранить поддержку Украины со стороны США против российского вторжения.

Что известно о визите короля в США?

На днях король Чарльз III и королева Камилла впервые с 2007 года прибыли в США, их встретили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Этот приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов.

New York Post сообщало, что лидеры, в частности, обсуждали тему безопасности и международной политике. Американский президент, вероятно, рассказывал королю о Владимире Путине и о том, что тот "хочет войны".

К слову, во время поздравительной речи Дональд Трамп также рассказал, что его мать якобы была влюблена в короля Чарльза III и восхищалась британской королевской семьей, пока он сам хотел жить в Букингемском дворце.