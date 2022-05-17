"Король – голый": Рыбачук считает, что стратегия России уже не работает

Владимир Путин хочет любой ценой заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и уступить определенным принципам. Глава Кремля продолжает манипулировать и угрожать.

Однако ему ничего не удается. О провале Путина 24 каналу рассказал глава аналитически-адвокационной организационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук.

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Россия отчаянно пытается запугать

По его словам, в последнюю неделю стало ясно, что Россия в очередной раз проигрывает и не может достичь военной победы. Оккупантам становится все труднее – оружие Украине поступает, а слухи о внутренних недовольствах и возможных переворотах только активизируются.

Россия отчаянно пытается запугать и вынудить к чему-то, выдвинуть Украину за стол переговоров. И очень раздражается, когда ее посылают "за русским кораблем",

– подчеркнул Рыбачук.

Такая ситуация очевидно бесит, удивляет и доводит Россию до истерического состояния. Она начинает дергать все веревочки и налаживать процессы со всеми своими агентами воздействия.

Встреча ОДКБ – провал на символическом уровне

В Офисе Президента сообщили, что в настоящее время переговоры с российской стороной приостановлены . Ведь захватчики продолжают шантажировать и выдвигать свои требования.

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности провели кампанию к 30-летию организации. Однако это собрание фактически не выступило единым фронтом, хотя Александр Лукашенко и запугивал, мол, не удастся отсидеться – нужно становиться рядом.

Провал даже на таком символическом уровне,

– заметил эксперт.

Он объяснил, даже если свое время России удалось коррумпировать определенных лидеров, то когда тот, кто тебя коррумпировал, начинает ослабевать, все забывается. Стратегия, построенная на компромате, запугивании сейчас не срабатывает.

"Все видят, что король – голый. Влияния не имеет. Россия проигрывает с каждым днем. Заметно, что происходят неотвратимые процессы", – подчеркнул Рыбачук.

Что известно о встрече ОДКБ в Москве

Саммит стран ОДКБ состоялся 16 мая в Кремле. Там в первую очередь заявили, что Швеция и Финляндия в НАТО – уже не угроза.

Обсуждали и Украину, однако в закрытом формате. Однако ни одна из стран организаций помогать Путину не спешит и не хочет вмешиваться в войну.

Лидер движения "За свободу" Юрась Губаревич считает, что глава Кремля и Александр Лукашенко недовольны собранием.

Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен уверен, что государства ОДКБ уже отлично понимают поражение российского президента. Вероятно, саммит – это только картинка, чтобы показать, что Россия – не одинока.

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