Однак йому нічого не вдається. Про провал Путіна 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук.

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Росія відчайдушно намагається залякати

За його словами, останній тиждень стало зрозуміло, що Росія вкотре програє і не може досягнути воєнної перемоги. Окупантам стає ввсе важче – зброя Україні поступає, а чутки про внутрішні незадоволення, можливі перевороти тільки активізуються.

Росія відчайдушно намагається залякати і змусити до чогось, висунути Україну за стіл переговорів. І дуже дратується, коли її посилають "за російським кораблем",

– наголосив Рибачук.

Така ситуація очевидно бісить, дивує і доводить Росію до істеричного стану. Вона починає смикати за всі мотузочки та налагоджувати процеси з усіма своїми агентами впливу.

До речі! В Офісі Президента повідомили, що наразі переговори з російською стороною призупинені. Адже загарбники продовжують шантажувати і висовувати свої вимоги.

Зустріч ОДКБ – провал на символічному рівні

Країни-члени Організації договору про колективну безпеку провели кампанію до 30-річчя організації. Однак це зібрання фактично не виступило єдиним фронтом, хоча й Олександр Лукашенко і залякував, мовляв, не вдасться відсидітися – треба ставати поруч.

Провал навіть на такому символічному рівні,

– зауважив експерт.

Він пояснив, навіть якщо свій час Росії вдалось корумпувати певних лідерів, то коли той, хто тебе корумпував, починає слабшати, то все забувається. Стратегія, яку побудували на компроматі, залякуванні зараз не спрацьовує.

"Всі бачать, що король – голий. Впливу не має. Росія програє з кожним днем. Помітно, що відбуваються невідворотні процеси", – наголосив Рибачук.

Що відомо про зустріч ОДКБ в Москві

Саміт країн ОДКБ відбувся 16 травня у Кремлі. Там насамперед заявили, що Швеція і Фінляндія в НАТО – вже не загроза.

Обговорювали й Україну, однак у закритому форматі. Однак жодна із країн організацій допомагати Путіну не спішить і не хоче втручатися у війну.

Лідер руху "За свободу" Юрась Губаревич вважає, що глава Кремля та Олександр Лукашенко не задоволені зібранням.

Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен впевнений, що держави ОДКБ вже чудово розуміють поразку російського президента. Ймовірно, саміт – це лише картинка, аби показати, що Росія – не самотня.

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