Україна розтоптала главу Кремля. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Жодних гарантій від Росії не може бути

Окупанти нібито мають обміняти захисників Маріуполя на ворожих військових. За словами експерта, коли ми маємо справу з Росією, то ніколи жодних гарантій бути не може, навіть для самих росіян.

Однак шанс, що це відбудеться, все ж є. Адже за ситуацією стежить весь світ, зокрема Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Червоний Хрест, світові лідери.

Так, росіяни виставлять нам за це ціну. Вона буде надзвичайно високою, однак ми заплатимо будь-яку ціну за наших героїв – аби повернути їх усіх живими, неушкодженими,

– наголосив Давидюк.

Він впевнений, що переговори вже почались, тому будуть наступні кроки. Росіяни це розуміють, вони зараз зайшли у глухий кут. Під Ізюмом наші Збройні Сили просто знищили, розбомбили окупантів.

Гаубиці почали працювати в дії і вони демонструють надзвичайну точність. Адже, наприклад, 3 дні тому загарбники хотіли перейти Сіверський Донець – пів тисячі росіян на одній переправі. Однак їм нічого не вдалось.

Окупанти розуміють, що програють

Політолог зауважив, росіяни розуміють, що програють. Попри заяви, що переговорів немає, що вони їм не треба, їм нічого не вдасться. Росія вже готова грати в пару із Заходом, щоб вийти із глухого кута.

"Путін втратив своє обличчя як полководець, політик та людина. Ми його знищили і розтоптали, тому вони (росіяни – 24 канал) зараз шукають вихід", – сказав Давидюк.

Евакуація військових з "Азовсталі": що відомо

Вчора, 16 травня, почалась операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі". В лікарню на окуповану територію евакуювали 53 важкопоранених українських захисники.

Процедуру підтвердив український президент Володимир Зеленський та віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Окрім цього, через гуманітарний коридор евакуювали 211 наших бійців до Оленівки. Заходи з порятунку оборонців і далі тривають.

В Міністерстві оборони наголосили, що відповідна формула порятунку українських захисників була єдиним виходом.

Зауважимо, що процес евакуації відбувається за посередництва Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

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