Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов, – СМИ

Одиозная Наталья Королевская и ее муж – Юрий Солод – написали заявление на сложение мандатов. Новость сообщили 29 января.

Несколько дней назад Королевская и Солод "засветились" в Дубае. СМИ сообщали, что еще осенью супруги приобрели недвижимость. Ее оценивают более чем в 10 миллионов долларов.

Обратите внимание Королевская 16 лет скрывала дом под Москвой, – "Схемы"

Также в Дубае находится сын Королевской.

Чем "прославились" одиозные супруги

Королевская и Солод строили политическую карьеру в качестве представителей ОПЗЖ. Ее деятельность суд запретил еще летом 2022 года.

Королевская не раз оказывалась в эпицентре скандала. В частности, ее внесли в базу Миротворца за связи с ФСБ и организацию диверсионных мероприятий на территории Украины.

Одиозная политик требовала вернуть в школы русский язык. Свою пророссийскую позицию нардепка объясняла абсурдным заявлением, что "все и так говорят в Украине на русском". Не обошлась Королевская и без прокремлевских фейков.

Во время введения военного положения в Украине Королевская активно прогуливала все заседания Совета, а затем просто сбежала.