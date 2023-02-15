Минус Королевская и Солод: в Верховную Раду поступили заявления о сложении полномочий

В Верховную Раду поступили заявления на сложение мандатов народных депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода. Напомним, что оба еще до начала полномасштабного вторжения покинули страну.

Недавно среди СМИ распространялась информация о том, что Королевская и Солод слагают полномочия. Теперь же появились фотографии с их заявлениями. Мы можем сказать, что Верховная Рада продолжает очищаться.

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Причины у беглецов достаточно интересные

Поскольку Королевская и Солод по собственной инициативе подали заявления на сложение мандатов, то указали причины, из-за которых это сделали. И это именно то, на что мы обратили внимание.

Как заметила Королевская в своем заявлении, увольняется она якобы "учитывая состояние здоровья и семейные обстоятельства". Что касается Солода, то он указал только на семейные обстоятельства. Сами заявления датируются 22 января 2023 года. Поэтому они подтверждают информацию, которая ранее распространялась по сети.



Заявления на сложение полномочий Королевской и Солода / Фото из фейсбука Стефанчука

Сразу заметим, что эти заявления – физические документы. Так что действительно они могли почти месяц идти в Верховную Раду. По сути, кадрами заявлений и поделился спикер ВР Руслан Стефанчук.

Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов,

– отметил Стефанчук.

Напомним, что Королевская и Солод – народные избранники от ОПЗЖ. И хотя партию запретили в Украине, они не спешили складывать мандаты или присоединяться к "Платформе за жизнь и мир".

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