В США отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса еще 3 года назад
11 апреля 2023, 06:25Читати новину українською
Источник:Белый дом
В США отменили режим чрезвычайной ситуации. Его вводили из-за эпидемии коронавируса более 3 лет назад.
Соответствующее решение принял президент США Джо Байден. Напомним, что недавно он разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса.
Обратите внимание У Байдена был положительный тест на COVID-19
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации
Как стало известно, 10 апреля Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, связанного с пандемией COVID-19.Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации в США из-за эпидемии коронавируса ввел в марте 2020 экс-президент Дональд Трамп.
Байден подписал закон о раскрытии данных по COVID-19
- Ранее Джо Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса. Он уже подписал соответствующий закон.
- Лидер США считает, что нужно докопаться до сути происхождения коронавируса, чтобы помочь лучше предотвращать будущие пандемии.
- По словам Байдена, его администрация будет продолжать просматривать всю засекреченную информацию о происхождении COVID-19.
- Кстати, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что американцы могут знать точную информацию о возникновении COVID-19. Но когда возникает вопрос обнародования, здесь начинается большая политическая игра, в которой COVID-19 – это повод для получения политических дивидендов одной из сторон международной геополитики.