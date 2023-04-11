В США отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса еще 3 года назад

11 апреля 2023, 06:25
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Источник:

Белый дом

В США отменили режим чрезвычайной ситуации. Его вводили из-за эпидемии коронавируса более 3 лет назад.

Соответствующее решение принял президент США Джо Байден. Напомним, что недавно он разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса.

Обратите внимание У Байдена был положительный тест на COVID-19

Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации

Как стало известно, 10 апреля Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, связанного с пандемией COVID-19.

Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации в США из-за эпидемии коронавируса ввел в марте 2020 экс-президент Дональд Трамп.

Байден подписал закон о раскрытии данных по COVID-19

  • Ранее Джо Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса. Он уже подписал соответствующий закон.
  • Лидер США считает, что нужно докопаться до сути происхождения коронавируса, чтобы помочь лучше предотвращать будущие пандемии.
  • По словам Байдена, его администрация будет продолжать просматривать всю засекреченную информацию о происхождении COVID-19.
  • Кстати, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что американцы могут знать точную информацию о возникновении COVID-19. Но когда возникает вопрос обнародования, здесь начинается большая политическая игра, в которой COVID-19 – это повод для получения политических дивидендов одной из сторон международной геополитики.

Автор: Софія Ковнір