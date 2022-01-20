Украина получила партию Pfizer, Львовщина стала "оранжевой": новости о коронавирусе 19 января

Львовская область попала в оранжевую зону карантина. Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон. Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 января.

Новости о коронавирусе в Украине 19 января

Почти 13 тысяч больных, более 2 тысяч госпитализированных: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера в Украине обнаружили 12,8 тысяч случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1 422 детей и 464 медработников. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека. Взамен выздоровели – 5 413 пациентов.

Днем ранее 4 области страны стали "оранжевыми", точные симптомы Омикрона: новости о коронавирусе 18 января

Темпы тестирований

Украинские лаборатории провели 97 644 теста на обнаружение SARS-CoV-2, в том числе:

методом ПЦР – 50 298;

методом ИФА – 6 290;

исследований экспресс-тестами на антиген – 41 056.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1 575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, а соблюдайте режим самоизоляции.



Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Более 85 тысяч украинцев вакцинированы против COVID-19: сколько защищены уже тремя дозами

Источник: Минздрав

С начала пандемии в Украине сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 053 123 человека, а обе – 14 343 487. Всего в Украине получили дополнительную дозу 10 687 человек, а бустерную – 131 178. Вакцинальная компания стартовала 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона вакцин.



Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала

Львовская область попала в оранжевую зону карантина

Источник: Минздрав

В Украине снова расширили количество областей, которые попали в оранжевую зону. Количество больных COVID-19 растет. В целом в оранжевую зону карантина попали такие области с критическими показателями:

Львовская – динамика госпитализаций;

Ивано-Франковская – новые случаи заболеваемости, уровень и динамика госпитализаций;

Ровненская – новые случаи;

Сумская – новые случаи;

Черновицкая – новые случаи.

Уровни эпидопасности в областях Украины / Скриншот из отчета Минздрава

В Украине могут приостановить плановые госпитализации, – Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в больницах страны выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них свыше 96,7% обеспечены кислородом. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в украине снова могут приостановить плановые госпитализации.

Из-за нового штамма COVID-19 во Львове значительно возросло количество больных

Источник: Львовский горсовет

Во Львове фиксируют значительное увеличение больных коронавирусом, особенно – среди детей. В городе циркулирует новый штамм COVID-19, который очень быстро распространяется. По состоянию на 19 января примерно 8,5 тысяч школьников болеют гриппом или коронавирусом. Почти 2,5 тысячи детей находятся на самоизоляции.

Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США

Источник: фейсбук посольства США в Украине

Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Вакцины доставила организация ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX.

Актуально Какие вакцины можно использовать для бустерной вакцинации

Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон

Источник: "РБК-Украина"

В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что наличие штамма Омикрон подтвердили в 7 регионах и в столице. Речь идет о городе Киеве, а также Днепропетровске, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях.

Требовала взятки с врачей и продавала COVID-сертификаты: в Киеве задержали директора медучреждения

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры

В Киевском городском детском диагностическом центре разоблачили масштабную коррупционную схему. Ее организовала руководительница медучреждения и трое сообщников. Об этом стало известно 19 января. Выяснилось, что злоумышленница требовала немалые взятки с подчиненных врачей за возможность работать в заведении, а также занималась продажей поддельных сертификатов вакцинации.

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Новости о коронавирусе в мире 19 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 19 января в мире обнаружили более 334 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

В Великобритании отменяют большинство карантинных ограничений и даже маски

Источник: The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства ограничений, введенных из-за штамма Омикрон. В стране стабилизировалась ситуация, в частности, считают, что пик волны Омикрона миновал.

В Израиле рекордное количество новых COVID-больных с начала пандемии

Источник: The Times of Israel

За прошлые сутки, 18 января, в Израиле зарегистрировали свыше 71,5 тысячи больных COVID-19. Это рекордный показатель для страны за все время пандемии.

Новые штаммы COVID-19 угрожают достигнутому прогрессу вакцинации, – ООН

Источник: Генассамблея ООН

Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 угрожают достигнутому прогрессу вакцинации. По крайней мере те варианты вируса, которые могут возникнуть в будущем. Об этом заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахи.

Из-за угрозы инфицирования штаммом Дельта: в Гонконге убьют 2000 хомяков

Источник: SCMP

В Гонконге обнаружили доказательства вероятной передачи штамма Дельта от хомяков к человеку. Из-за этого 2000 животных придется уничтожить.

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Исследования коронавируса

Действительно ли коронавирус опаснее для мужчин: новые данные

Источник: Science Direct

Во многих отчетах органов здравоохранения указывается, что соотношение смертности между мужчинами и женщинами составляет 2:1, однако в рамках данного исследования цифры оказались гораздо скромнее: в среднем 1,14:1. Ученые отметили, что эти данные почти соответствуют разрыву в смертности мужчин и женщин, который был еще до пандемии. Не меньше 30% различий по смертности можно отнести к социальным особенностям в зависимости от региона, таким как уровень доходов, условия труда, уровень образования. Еще 10% отнесли к различиям во времени регистрации случаев заражения и смерти.