Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики отправились в Италию, новый антирекорд США

Украинские медики полетели помогать спасать человеческие жизни в пораженную коронавирусом Италию. Новый антирекорд США. Китай почтил память умерших от COVID-19. Из 18-ти стран не поступают данные о случаях COVID-19. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине и мире 4 апреля

Новости о коронавирусе в Украине 4 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 зарегистрированных случаев коронавируса. К сожалению, 28 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Впрочем, выздоровели уже 23 пациента с таким диагнозом.

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Среди всех подтвержденных случаев 60% составляют люди в возрасте от 30 до 59 лет. Остальные 20,7% – люди в возрасте от 60 до 100 лет.

В каких областях Украины обнаружили COVID-19:

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 28 случаев;

Ивано-Франковская область – 94 случая;

Кировоградская область – 19 случаев;

г. Киев – 195 случаев;

Киевская область – 77 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровненская область – 31 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 206 случаев;

Черкасская область – 61 случай;

Черниговская область – 5 случаев.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

По состоянию на 4 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 78 детей. Преимущественно дети переносят COVID-19 значительно легче, чем взрослые. Из-за этого у них труднее обнаружить коронавирус, ведь часто он у них протекает бессимптомно. Впрочем, внимание: дети могут не выглядеть больными, но распространять инфекцию.

Пик заболевания COVID-19 может начаться в Украине уже 14 апреля. Об этом сообщили в Минздраве и добавили: это означает, что в такой период больницы могут сообщать о большом количестве тяжелых и летальных случаев.

До сих пор главная задача Минздрава заключается в том, чтобы растянуть во времени процесс заболевания и не допустить пика. Это делают для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Жесткие правила самоизоляции и карантина. Полиция будет пристально следить за людьми, которые больны коронавирусом и находятся дома и теми, кто может быть вероятным носителем инфекции. Так, людям, которые будут находиться на самоизоляции будут позволять выходить в определенный период времени в аптеки и магазины, на расстоянии не более 2 километров в радиусе их места изоляции.

Однако больным коронавирусом вообще нельзя выходить из дома. Патрульная полиция имеет право останавливать людей на улице и проверять документы. При себе они будут иметь специальное приложение, с помощью которого будут проверять, не является ли человек контактным.

В Италию отправилась бригада украинских врачей, которые будут помогать итальянским медикам бороться с эпидемией COVID-19. Через 14 дней они вернутся в Украину и будут иметь неоценимый опыт. По крайней мере, так считают в Минздраве. Там рассказали, что в Италию отправились 20 медиков, все они сами проявили соответствующую инициативу. По приезду, если в Украине будет оптимальная эпидемиологическая ситуация, медиков отправят на обсервацию.

В то же время, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что среди медиков, которые будут выполнять свою работу в Италии есть анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Они, в частности, будут помогать спасать жизни украинцев. В больницах Италии с диагнозом COVID-19 почти сотня украинцев.

Первый больной в Укроборонпроме. Заболел работник одного из киевских предприятий госконцерна. Это – человек в возрасте, токарь. Он в тяжелом состоянии в больнице. В Укроборнпроме убеждают, что мужчина мало с кем контактировал, однако некоторых работников на COVID-19 все же проверят. Помещения предприятия уже дезинфицировали.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 4 апреля

Главное о коронавирусе в мире

США побили новый антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 в стране и количеством умерших, вызванных этой инфекцией. Так, за последние сутки умерли 1 480 человек. Это абсолютный антирекорд не только в США, а в мире в целом за все время пандемии. Только в течение последних суток в США зафиксировали более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458. Количество смертей – 7 159. Выздоровели 9 897 пациентов.

Новый всплеск заболевания COVID-19 фиксируют в Японии. Там за сутки, 3 апреля, выявили 314 новых случаев коронавируса и еще 6 случаев смерти.

Тем временем в мире сейчас насчитывается 18 стран, из которых не поступило никакой информации о случаях коронавируса COVID-19. Впрочем, внимание: это не означает, что инфицированных там нет, страны попросту могут не иметь тестов на выявление инфекции или там трудно собрать данные по определенным причинам. В ООН недавно заявили, что коронавируса нет в 7 из 10 наименее посещаемых стран мира. В основном это островные страны.

Чевствование в Китае. В стране, где зародился коронавирус и которая стала первым эпицентром заболевания в мире, почтила жертв COVID-19. Утром 4 апреля китайцы на 3 минуты замерли в тишине на улицах своих городов, национальные флаги были приспущены. После этого начали сигналить автомобили, корабли и поезда, также в стране запустили сигнал воздушной тревоги.



Китай почтил память умерших от COVID-19 / Фото Getty images