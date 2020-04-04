Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США

Українські медики полетіли допомагати рятувати людські життя в уражену коронавірусом Італію. Новий антирекорд США. Китай вшанував пам’ять померлих від COVID-19. З 18-ти країн не надходять дані про випадки COVID-19. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 4 квітня

Новини про коронавірус в Україні 4 квітня

Статистика про поширення коронавірусу в Україні

Станом на 4 квітня в Україні є 1096 зареєстрованих випадків коронавірусу. На жаль, 28 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Втім, одужали вже 23 пацієнти з таким діагнозом.

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Серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.

В яких областях України виявили COVID-19:

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 24 випадки;

Запорізька область – 28 випадків;

Івано-Франківська область – 94 випадки;

Кіровоградська область – 19 випадків;

м. Київ – 195 випадків;

Київська область – 77 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 26 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Чернівецька область – 206 випадків;

Черкаська область – 61 випадок;

Чернігівська область – 5 випадків.

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Головні новини про коронавірус в Україні

Станом на 4 квітня коронавірус в Україні виявили у 78 дітей. Переважно діти переносять COVID-19 значно легше, ніж дорослі. Через це у них важче виявити коронавірус, адже часто він у них перебігає безсимптомно. Втім, увага: діти можуть не виглядати хворими, але поширювати інфекцію.

Пік захворювання на COVID-19 може розпочатися в Україні вже 14 квітня. Про це повідомили у МОЗ і додали: це означає, що в такий період лікарні можуть повідомляти про велику кількість тяжких та летальних випадків.

Досі головне завдання МОЗ полягає у тому, щоб розтягнути у часі процес захворювання і не допустити піку. Це роблять для того, щоб система охорони здоров'я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує.

Жорсткі правила самоізоляції та карантину. Поліція пильно стежитиме за людьми, які хворі на коронавірус і перебувають вдома та тими, хто може бути ймовірним носієм інфекції. Так, людям, які будуть перебувати на самоізоляції дозволятимуть виходити в певний період часу в аптеки й магазини, на відстані максимум 2 кілометрів в радіусі їх місця ізоляції.

Натомість хворим на коронавірус взагалі не можна виходити з дому. Патрульна поліція має право зупиняти людей на вулиці та перевіряти документи. При собі вони матимуть спеціальний додаток, за допомогою якого перевірятимуть, чи не є людина контактною.

В Італію вирушила бригада українських лікарів, які допомагатимуть тамтешнім медикам боротися із епідемією COVID-19. За 14 днів вони повернуться в Україну та матимуть неоціненний досвід. Принаймні, так вважають у МОЗ. Там розповіли, що в Італію вирушили 20 медиків, усі вони самі виявили відповідну ініціативу. По приїзду, якщо в Україні буде оптимальна епідеміологічна ситуація, медиків відправлять на обсервацію. Медики прилетіли в італійський регіон Марке, а урядовці країни вже висловили їм свою вдячність.

Водночас, глава МВС України Арсен Аваков заявив, що серед медиків, які будуть виконувати свою роботу в Італії є анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри. Вони, зокрема, допомагатимуть рятувати й життя українців. У лікарнях Італії з діагнозом COVID-19 майже сотня українців.

Перший хворий в Укроборонпромі. Захворів працівник одного з київських підприємств держконцерну. Це – старша людина, токар. Він у важкому стані в лікарні. В Укроборнпромі переконують, що чоловік мало з ким контактував, однак деяких працівників на COVID-19 все ж перевірять. Приміщення підприємства вже дезінфікували.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 4 квітня

Головне про коронавірус у світі

США побили новий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 у країні та кількістю померлих, спричинених цією інфекцією. Так, за останню добу померли 1 480 людей. Це абсолютний антирекорд не лише у США, а у світі загалом за весь час пандемії. Лише упродовж останньої доби у США зафіксували понад 35 000 нових випадків захворювання на COVID-19. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 278 458. Кількість смертей – 7 159. Одужали 9 897 пацієнтів.

Новий сплеск захворювання на COVID-19 фіксують у Японії. Там за добу, 3 квітня, виявили 314 нових випадків коронавірусу та ще 6 випадків смерті.

Тим часом у світі зараз налічується 18 країн, з яких не надійшло жодної інформації про випадки коронавірусу COVID-19. Втім, увага: це не означає, що інфікованих там немає, країни попросту можуть не мати тестів на виявлення інфекції або там важко зібрати дані з певних причин. В ООН нещодавно заявили, що коронавірусу нема у 7 із 10 найменш відвідуваних країн світу. Переважно це острівні країни.

Вшанування пам’яті у Китаї. В країні, де зародився коронавірус та яка стала першим епіцентром захворювання у світі, вшанувала жертв COVID-19. Вранці 4 квітня китайці на 3 хвилини завмерли у тиші на вулицях своїх міст, національні стяги були приспущені. Після цього почали сигналити автомобілі, кораблі та поїзди, також у країні запустили сигнал повітряної тривоги.



Китай вшанував пам'ять померлих від COVID-19 / Фото Getty images