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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 4 квітня / Колаж 24 каналу

      Українські медики полетіли допомагати рятувати людські життя в уражену коронавірусом Італію. Новий антирекорд США. Китай вшанував пам’ять померлих від COVID-19. З 18-ти країн не надходять дані про випадки COVID-19. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 4 квітня

      Новини про коронавірус в Україні 4 квітня

      Статистика про поширення коронавірусу в Україні

      Станом на 4 квітня в Україні є 1096 зареєстрованих випадків коронавірусу. На жаль, 28 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Втім, одужали вже 23 пацієнти з таким діагнозом.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.

      В яких областях України виявили COVID-19:

      • Вінницька область – 66 випадків;
      • Волинська область – 17 випадків;
      • Дніпропетровська область – 14 випадків;
      • Донецька область – 8 випадків;
      • Житомирська область – 9 випадків;
      • Закарпатська область – 24 випадки;
      • Запорізька область – 28 випадків;
      • Івано-Франківська область – 94 випадки;
      • Кіровоградська область – 19 випадків;
      • м. Київ – 195 випадків;
      • Київська область – 77 випадків;
      • Львівська область – 14 випадків;
      • Луганська область – 3 випадки;
      • Одеська область – 26 випадків;
      • Полтавська область – 8 випадків;
      • Рівненська область – 31 випадок;
      • Сумська область – 37 випадків;
      • Тернопільська область – 135 випадків;
      • Харківська область – 1 випадок;
      • Херсонська область – 8 випадків;
      • Хмельницька область – 10 випадків;
      • Чернівецька область – 206 випадків;
      • Черкаська область – 61 випадок;
      • Чернігівська область – 5 випадків.

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      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Станом на 4 квітня коронавірус в Україні виявили у 78 дітей. Переважно діти переносять COVID-19 значно легше, ніж дорослі. Через це у них важче виявити коронавірус, адже часто він у них перебігає безсимптомно. Втім, увага: діти можуть не виглядати хворими, але поширювати інфекцію.
      • Пік захворювання на COVID-19 може розпочатися в Україні вже 14 квітня. Про це повідомили у МОЗ і додали: це означає, що в такий період лікарні можуть повідомляти про велику кількість тяжких та летальних випадків.
      • Досі головне завдання МОЗ полягає у тому, щоб розтягнути у часі процес захворювання і не допустити піку. Це роблять для того, щоб система охорони здоров'я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує.
      • Жорсткі правила самоізоляції та карантину. Поліція пильно стежитиме за людьми, які хворі на коронавірус і перебувають вдома та тими, хто може бути ймовірним носієм інфекції. Так, людям, які будуть перебувати на самоізоляції дозволятимуть виходити в певний період часу в аптеки й магазини, на відстані максимум 2 кілометрів в радіусі їх місця ізоляції.
      • Натомість хворим на коронавірус взагалі не можна виходити з дому. Патрульна поліція має право зупиняти людей на вулиці та перевіряти документи. При собі вони матимуть спеціальний додаток, за допомогою якого перевірятимуть, чи не є людина контактною.
      • В Італію вирушила бригада українських лікарів, які допомагатимуть тамтешнім медикам боротися із епідемією COVID-19. За 14 днів вони повернуться в Україну та матимуть неоціненний досвід. Принаймні, так вважають у МОЗ. Там розповіли, що в Італію вирушили 20 медиків, усі вони самі виявили відповідну ініціативу. По приїзду, якщо в Україні буде оптимальна епідеміологічна ситуація, медиків відправлять на обсервацію. Медики прилетіли в італійський регіон Марке, а урядовці країни вже висловили їм свою вдячність. 
      • Водночас, глава МВС України Арсен Аваков заявив, що серед медиків, які будуть виконувати свою роботу в Італії є анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри. Вони, зокрема, допомагатимуть рятувати й життя українців. У лікарнях Італії з діагнозом COVID-19 майже сотня українців.
      • Перший хворий в Укроборонпромі. Захворів працівник одного з київських підприємств держконцерну. Це – старша людина, токар. Він у важкому стані в лікарні. В Укроборнпромі переконують, що чоловік мало з ким контактував, однак деяких працівників на COVID-19 все ж перевірять. Приміщення підприємства вже дезінфікували.

      Міфи і правда про коронавірус
      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі 4 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • США побили новий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 у країні та кількістю померлих, спричинених цією інфекцією. Так, за останню добу померли 1 480 людей. Це абсолютний антирекорд не лише у США, а у світі загалом за весь час пандемії. Лише упродовж останньої доби у США зафіксували понад 35 000 нових випадків захворювання на COVID-19. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 278 458. Кількість смертей – 7 159. Одужали 9 897 пацієнтів.
      • Новий сплеск захворювання на COVID-19 фіксують у Японії. Там за добу, 3 квітня, виявили 314 нових випадків коронавірусу та ще 6 випадків смерті.
      • Тим часом у світі зараз налічується 18 країн, з яких не надійшло жодної інформації про випадки коронавірусу COVID-19. Втім, увага: це не означає, що інфікованих там немає, країни попросту можуть не мати тестів на виявлення інфекції або там важко зібрати дані з певних причин. В ООН нещодавно заявили, що коронавірусу нема у 7 із 10 найменш відвідуваних країн світу. Переважно це острівні країни.
      • Вшанування пам’яті у Китаї. В країні, де зародився коронавірус та яка стала першим епіцентром захворювання у світі, вшанувала жертв COVID-19. Вранці 4 квітня китайці на 3 хвилини завмерли у тиші на вулицях своїх міст, національні стяги були приспущені. Після цього почали сигналити автомобілі, кораблі та поїзди, також у країні запустили сигнал повітряної тривоги.

      Китай вшанував пам'ять померлих від COVID-19
      Китай вшанував пам'ять померлих від COVID-19 / Фото Getty images

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Міністерство охорони здоров’я Новини США Японія Китай
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